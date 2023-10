Vueling miglior compagnia aerea del 2023 secondo la Routes World Conference

Vueling, una compagnia aerea che fa parte del gruppo Iag e che ha il proprio hub a Barcellona, è stata premiata con il prestigioso titolo di "Migliore Compagnia Aerea" durante la cerimonia dei Routes World Awards tenutasi questa settimana a Istanbul. Questo importante riconoscimento è stato conferito in occasione della ventottesima edizione della conferenza, alla quale hanno partecipato numerosi membri della comunità globale di sviluppo delle rotte, creando una piattaforma di discussione che contribuirà a plasmare il futuro dell'industria aerea.

Vueling premiata come miglior compagnia aerea del 2023 ai Routes Word Awards

Vueling conquista il premio Best Airline ai Routes World Award: ecco perché

Il premio "Best Airline" viene assegnato alle compagnie aeree che hanno fornito un sostegno significativo agli aeroporti e alle destinazioni, contribuendo così a generare una crescita economica sostenibile nelle regioni coinvolte. Questo riconoscimento valorizza il duro lavoro e l'impegno di Vueling nel promuovere un futuro più sostenibile per la compagnia aerea e i suoi partner, concentrandosi in particolare su collaborazioni a lungo termine e rotte redditizie. Attualmente, è degno di nota che oltre l'85% delle nuove rotte introdotte da Vueling supera il limite critico dei tre anni, quando una rotta solitamente viene considerata consolidata e di successo.

Il momento della premiazione di Vueling ai Routes World Awards

«Siamo lieti di essere stati riconosciuti dalla Routes World Conference come la migliore compagnia aerea del 2023 - ha commentato Jordi Pla, director network strategy and long-term planning di Vueling. Questo premio è il risultato di un enorme sforzo collettivo all’interno del team di Vueling e testimonia il nostro impegno nel migliorare il modo in cui il settore affronta partnership e collaborazioni a lungo termine».