Ddl Concorrenza, Fipe: «Proroga dehors è un'ottima notizia. Servizio fondamentale»

FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, esprime apprezzamento in relazione al voto favorevole del Senato dell'emendamento al Ddl Concorrenza che prevede la proroga del regime semplificatorio per dehors e tavolini all'aperto (già accolti con favore dagli italiani) al 31 dicembre 2024.

La Fipe accoglie con favore la proroga dehors

L’approvazione dell’emendamento, presentato dai Senatori Nastri, De Priamo (e altri), è un’ottima notizia non solo per le imprese della ristorazione, che potranno promuovere uno sviluppo ordinato delle proprie attività commerciali, ma anche, e soprattutto, per le amministrazioni locali, che avranno l’opportunità di riqualificare al tempo stesso gli spazi urbani, valorizzandone il patrimonio architettonico, artistico e monumentale del Paese.

Fipe: «Rendere queste novità concrete e strutturali»

La Federazione è al lavoro per favorire una nuova visione sui dehors: da occupazione del suolo pubblico a valorizzazione dello spazio pubblico. Un nuovo approccio che valorizzi il loro ruolo fondamentale di garanti di decoro urbano, presidi di sicurezza e attori che possono contribuire in modo determinante al contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale. Per questi motivi, FIPE-Confcommercio accoglie con soddisfazione il percorso intrapreso dal Governo e continua a proporre soluzioni affinché si cominci a parlare di una vera e propria intesa che ci porti a rendere queste novità concrete e strutturali.