Caseus Veneti: la festa mondiale dei formaggi ha ospitato "sua maestà il Tartufo"

Quest'anno la grande novità è stata la presenza del Tartufo Veneto accanto ai grandi formaggi, un connubio di grande classe e di deciso valore gastronomico innovativo. A dare risalto al grande connubio culinario formaggio e tartufo è stato il Governatore del Veneto Luca Zaia, che in diretta ha preparato il primo formaggio al tartufo naturale, pronto per la grande ristorazione veneta e internazionale, ed è stata pensata una grande forma che sarà presentata e tagliata al prossimo Vinitaly di Verona; un grande gesto di lungimiranza gastronomica molto apprezzato dai ristoratori Veneti.

E proprio sulla grande ristorazione Veneta sono puntati gli obiettivi di sviluppo del progetto "I tartufi del Veneto e il Veneto dei Tartufi". Sono stati infatti premiati i primi tre ristoranti top del tartufo in Veneto per il 2024, tale iniziativa porterà naturalmente il tartufo ad essere il primattore in tanta nobile ristorazione che da Venezia a Belluno fino a Verona vuole fare bella mostra di sé accanto ai grandi vini e i grandi formaggi. Tutto questo sta ovviamente nascendo, grazie all'Accademia del tartufo nel mondo, al Maestro cavatore e custode del bosco per il Veneto e da oggi anche Ambasciatore del tartufo Veneto nel mondo, Fabio Zandonà e ai numerosi ristoranti Veneti che vogliono partecipare al progetto. Si sta materializzando un grande impegno che il Veneto sta apprezzando, con il pieno supporto dei cavatori del tartufo che tutelano tutti i giorni i boschi e la bellezza dei territori Veneti.

I Ristoranti premiati sono: Ai Canonici di Barbarano, Penacio di Arcugnano e trattoria Paeto di Cartigliano, tutti in provincia di Vicenza, ma con tanti altri delle altre province pronti ad entrare. I ristoratori sono stati premiati dal Presidente del Consiglio regionale Veneto, Roberto Ciambetti e dal Consigliere regionale Milena Cecchetto che hanno plaudito all'iniziativa offrendo la loro disponibilità al progetto.

La premiazione di Roberto Mattiello chef del ristorante Penacio 1/3 La premiazione di Stefania Mattiello chef del ristorante Ai Canonici 2/3 La premiazione di Edoardo Basso chef del ristorante Paeto 3/3

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it