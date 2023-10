Dolcetto o scherzetto? Una famiglia “da horror” irrompe su un volo Vueling

Con l'arrivo di Halloween, una famiglia eccentrica e deliziosamente macabra ha preso un volo Vueling per Parigi-Orly. Questa inquietante famiglia ha stupito gli altri passeggeri nell'area pre-imbarco dell'aeroporto di Barcellona-El Prat, prima di salire a bordo del volo Vueling VY8012, dove hanno messo in scena uno spettacolo a tema con la musica di una nota serie tv comedy-horror. Successivamente, i passeggeri hanno potuto rilassarsi e ricevere alcuni regali speciali di Vueling per Halloween, tra cui una tote bag nera con lo stile "Hallovueeling".

La famiglia da horror salita a bordo di un volo Vueling per Parigi

Le tre proposte di Vueling per un Halloween da paura

Inoltre, per celebrare la notte più infestata dell’anno, Vueling ha stilato una lista di tre itinerari da brivido in città europee che nelle loro vie, palazzi e torri nascondono ancora storie e leggende avvolte dal mistero come fantasmi di uomini e animali, oscuri segreti e fenomeni paranormali. Queste le proposte:

Londra (Inghilterra): la capitale inglese, con il suo fascino inafferrabile, è la meta ideale per un viaggio all’insegna del terrore per la notte più spaventosa dell’anno. Tra le tappe imperdibili in tal senso, non si può non partire dalla famosa Tower of London, luogo infestato dai fantasmi di diversi prigionieri illustri giustiziati, tra cui Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII decapitata nel 1536. Si prosegue poi al The London Dungeon, attrazione che vi farà scoprire le segrete (e i segreti) della città, grazie anche ad attori dal vivo… consigliato per i cuori più intrepidi. Tante le storie di fantasmi che infestano anche alcuni tra i luoghi più tipici di Londra, i suoi famosi pub. Tra questi, sicuramente da non perdere è il Ten Bells, frequentato dal famigerato Jack The Ripper (Jack lo Squartatore): si dice che in questo locale continui a essere visitato dal fantasma di una delle sue vittime più celebri, Annie Chapman.

Copenaghen (Danimarca): se a Londra a essere infestati sono i pub, a Copenhagen le strade di Halloween portano a scoprire i suoi eleganti palazzi e imponenti castelli. Ad esempio, nel centro della città, immerso in giardini idilliaci, si trova il Palazzo di Frederiksberg: bellissimo a vedersi, ma all’interno nasconde oscuri segreti e anime inquiete, come quella del re Federico VI in persona. Anche il Castello di Rosenborg ospita qualcosa di ben più misterioso dei preziosi gioielli della corona: il fantasma di un gatto, che si narra appartenesse a una guardia reale rimasta uccisa in un incidente di tiro.

Amsterdam (Paesi Bassi): anche la capitale olandese in fatto di paranormale non ha niente da invidiare ad altre città. Chi fosse in cerca di un’immersione nella storia locale, sempre a tema Halloween, si può recare a Dam Square, una piazza che, durante l’Inquisizione nel XVI secolo, fu teatro di oltre un migliaio di esecuzioni pubbliche, per lo più roghi di streghe. Ancor oggi si dice che diversi spiriti senza pace vaghino per la piazza. Affacciata lungo uno dei noti canali della città, anche la torre Montelbaanstoren è dimora di antichi fantasmi: in questo caso, si tratta di un’intera famiglia, uccisa mentre cercava di salvarsi fuggendo verso la struttura difensiva. Ma il luogo più sanguinolento della città è Bloedstraat (Blood Street), a partire già dal nome: una viuzza nel cuore del quartiere a luci rosse che collega la piazza di Nieuwmarkt al canale più antico di Amsterdam.