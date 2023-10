L'Ue contro le compagnie aeree: stop al sovrapprezzo sul bagaglio a mano

Sono passati quasi dieci anni dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha stabilito che il supplemento extra applicato da molte compagnie aeree per il trasporto del bagaglio a mano in cabina è illegale. Tuttavia, poiché questa pratica non è cambiata nel corso degli anni, il Parlamento europeo ha emesso un chiaro segnale alle aziende del settore del trasporto aereo. Ieri, mercoledì 4 ottobre, infatti, l'Eurocamera ha approvato all'unanimità una richiesta rivolta alla Commissione europea, affinché questa dia piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia e metta fine definitivamente alla pratica di addebitare un sovrapprezzo per il bagaglio a mano.

L'Ue dice stop al sovrapprezzo sul bagaglio a mano

L'Ue dice stop al sovrapprezzo sul bagaglio a mano, ma il documento non ha valore legislativo

Il documento approvato non ha valore legislativo ma è di natura politica. Esso mette in luce le preoccupazioni dei cittadini riguardo ai crescenti costi nascosti e alle divergenti normative sul bagaglio a mano tra le diverse compagnie aeree. La risoluzione adottata a Strasburgo è nata da una petizione presentata da un cittadino tedesco e chiede anche un aggiornamento della legislazione europea sui diritti dei passeggeri aerei al fine di trovare una soluzione al problema del sovrapprezzo e stabilire regole più uniformi.

Ryanair tra i pionieri nell'introdurre una tariffa extra per il trasporto del bagaglio a mano in aereo

Nel 2017, Ryanair è stata una delle prime compagnie in Europa a introdurre una tariffa extra per il trasporto del bagaglio a mano in aereo, e da allora altre compagnie come Eurowings, Vueling, Jet2 e Wizz Air hanno seguito l'esempio. Le proteste portate avanti in Italia da alcune associazioni a tutela dei consumatori e dall'Antitrust non sono riuscite a cambiare la situazione. Nel 2018, l'Agcm ha accusato Ryanair di pratiche scorrette e minacciato la sospensione dei voli, ma il Tribunale amministrativo regionale ha successivamente dato ragione alla compagnia irlandese.

Ryanair una delle prime compagnie a introdurre una tariffa extra per il trasporto del bagaglio a mano

La proposta dell'Ue punta a stabilire nuovi standard di peso e dimensioni del bagaglio a mano

Tuttavia, la sentenza del 2014 della Corte europea stabilisce che il bagaglio a mano deve essere considerato un "elemento indispensabile" del trasporto dei passeggeri, a condizione che rispetti "requisiti ragionevoli" in termini di peso e dimensioni. Di conseguenza, le compagnie aeree non dovrebbero poter addebitare un supplemento per il bagaglio da portare in cabina. La proposta avanzata ora dal Parlamento europeo chiede alla Commissione di mettere finalmente in pratica questa sentenza, stabilendo nuovi standard di peso e dimensioni che, se rispettati, non possono essere soggetti a supplementi rispetto al costo del biglietto.