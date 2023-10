Non solo ristoranti, dal 2024 la Michelin segnalerà anche gli hotel

Non più solamente ristoranti, la Guida Michelin si allarga, si espande verso nuovi orizzonti pur rimanendo fedele al settore dell'accoglienza. Nata agli albori del 1900 e diventata celebre per essere il vademecum più consultato dai gastroturisti e il libricino più ambito da tutti gli chef, ecco che i francesi dal 2024 segnaleranno anche i migliori hotel. Ad annunciare il tutto è stato il direttore internazionale Michelin, Gwendal Poullennec.

Michelin, arriva una guida anche per gli hotel

Michelin segnalerà gli hotel, si parte dalla Francia il prossimo anno

Un po' come la 50 Best, che dedica una classifica ai ristoranti quanto agli hotel, anche la Michelin ha deciso di buttarsi in questo nuovo mondo. «La guida è stata creata per dare ai viaggiatori chiavi di scoperta e illuminare le loro scelte in un momento in cui mancavano le informazioni», ricorda lo stesso Poullennec parlando da cosa sia nata la guida rossa francese, «Oggi, invece, si trovano di fronte a una massa di informazioni. I nostri utenti trascorrono in media 10 ore sugli schermi per prepararsi a un viaggio e consultano più di 10 piattaforme, un vero e proprio percorso a ostacoli».

Per semplificare la vita ai viaggiatori ecco proprio la Michelin a proporsi come nuova soluzione per aiutare chi si sposta nella scelta del loro alloggio. Non ci saranno, ovviamente, le stelle come simbolo dell'eccellenza, bensì le chiavi, in numero crescente in base al livello dell'hotel segnalato.