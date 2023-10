Conquistare il consumatore? Ecco i nuovi trend per pane, dolci e cioccolato

È stata presentata a Milano il 4 e 5 ottobre 2023, all'Allianz Tower di piazza Tre Torri e al Melià Hotel di via Masaccio, la 20ª edizione del Bci Forum ideato da Puratos Group, azienda multinazionale che fornisce ingredienti e servizi innovativi per l'industria della panificazione, pasticceria e cioccolato in oltre 130 Paesi in tutto il mondo. Come sempre, a tener banco sono le nuove tendenze dei settori di riferimento, e più in generale del mondo food & beverage. I relatori delle due giorni milanese hanno illustrato ad un pubblico di giornalisti ed operatori del settore cosa bisogna aspettarsi, nel campo delle decisioni di acquisto dei prodotti alimentari: ne è emerso che freschezza, utilizzo di ingredienti naturali, artigianalità e impiego di prodotti locali sono le parole chiave che vanno a caratterizzare i consumi di domani. Allo stesso tempo, aumenta l'attenzione verso i prodotti a base vegetale, ritenuti più sani e meno impattanti sull'ambiente, nonché funzionali: si ritiene, cioè, che possano a vario titolo contribuire a migliorare lo stato di benessere fisico e psicologico dell'acquirente. Allargando l'orizzonte, appare poi chiara la maggiore attenzione al tema della sostenibilità, argomento che sempre più spesso guida le scelte di sviluppo e innovazione delle industrie del settore.

Pane, dolci e cioccolato il comportamento dei consumatori è in continua evoluzione

Cresce l'attenzione per prodotti sostenibili e amici dell'ambiente

L'analisi degli orientamenti economici di fondo, per l'agribusiness, è stata fornita da Stefania Trenti, della direzione studi e ricerche del gruppo Intesa Sanpaolo. «In un momento come questo - spiega Stefania Trenti - i maggiori fattori d'incertezza si legano a vicende extra-economiche, e in particolare al conflitto armato sul suolo europeo, ma non solo: mi riferisco anche al cambiamento climatico in corso e alla più importante delle sfide globali, con ricadute decisive nel campo dei flussi migratori, quella di garantire un dignitoso livello di sostentamento alla maggioranza degli abitanti del pianeta. In Europa il settore agroalimentare italiano è il terzo per grandezza in termini di valore aggiunto, dopo quello francese e quello tedesco. Per quanto riguarda, invece, la certificazione delle produzioni a denominazione d'origine protetta siamo al primo posto, in particolare nel mondo del vino: siamo stati in grado, nel tempo, di lavorare per mettere al sicuro il valore e l'identità dei nostri prodotti gastronomici più rappresentativi. Per effettuare un'analisi di tipo geografico di questo fenomeno abbiamo diviso la penisola in 51 distretti, e posso affermare che non esiste neanche una singola zona priva di eccellenze e prodotti già apprezzati a livello internazionale, che in genere hanno ottenuto una cassa di risonanza decisiva grazie alla denominazione d'origine. Lo stretto legame tra prodotti e territorio ha poi generato, nel nostro paese, una crescita rapida della cosiddetta domanda di sostenibilità, perché ci si trova sempre più frequentemente a coltivare e trasformare i prodotti nel medesimo territorio, favorendo così le convergenze positive tra le esigenze di agricoltori, trasformatori e distributori».

Stefania Trenti, della direzione studi e ricerche del gruppo Intesa Sanpaolo

Cosa mettono nel carrello della spesa i nuovi consumatori?

Il piatto forte di questa “fiera del gusto che evolve”, chiamiamola così per semplificare, è come sempre la presentazione della ricerca “Taste Tomorrow”, commissionata da Puratos Group e sviluppata in collaborazione con Ipsos: un'indagine che da anni mette autorevolmente a fuoco l'evoluzione delle scelte dei consumatori nel settore alimentare, in particolare rispetto ai prodotti per la panificazione, la pasticceria e il cioccolato. È costituita, in pratica, da un monitoraggio costante dei trend, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale semantica, a una serie di interviste realizzate a livello nazionale e internazionale (20mila consumatori in 50 Paesi) e al coinvolgimento di una community di influencer e opinion leader di settore. “Taste Tomorrow” è stata presentata da Rollo McIntyre, Global Head of Innovation di Ipsos.

La platea della 20ª edizione del Bci Forum ideato da Puratos Group

«I dati messi a punto - fa notare McIntyre - comparano le scelte dei consumatori nei vari paesi europei, ma ovviamente qui a Milano importa in special modo quel che accade in Italia. E così scopriamo che gli italiani quando acquistano il pane mettono al primo posto per importanza la freschezza, al secondo il gusto e al terzo il prezzo. Da evidenziare che lo scorso anno al posto di quest'ultimo c'era l'igiene, cambiamento conseguente alla riduzione dei timori legati al Covid. Non diversa la situazione relativa all'acquisto di prodotti di pasticceria (prima la freschezza, poi gusto e prezzo) e a base di cioccolato (prima criterio il gusto, secondo il prezzo, terzo la percentuale di cacao). Più in particolare, emerge che l'acquirente italiano tende a spendere qualcosa in più per elementi distintivi come la freschezza (41%), l'assenza di ingredienti di origine non naturale (28%), l'uso di ingredienti locali (28%), l'artigianalità (26%), l'impiego di materie prime che si ritiene apportino benefici alla salute (22%) nonché di prodotti da agricoltura socialmente equa. Se parliamo invece di sostenibilità, l'attenzione si concentra prima di tutto sull'utilizzo di imballaggi riciclabili (33% Italia, 28% Europa), sulla riduzione dei rifiuti e dell'inquinamento (27% Italia, 27% Europa), sull'equità del prezzo pagato al produttore (20% Italia, 31% Europa). In aumento la rilevanza del processo produttivo: il 77% dei consumatori in Italia è interessato a prodotti alimentari coltivati con metodi sostenibili (67% Europa) e pensa, nel 73% dei casi (Europa 66%) che tali metodi possano garantire una produzione migliore e più salutare».

Lievitazione naturale e lievito madre: le richieste dei consumatori per il pane

Ad arricchire la due giorni, che ha fatto registrare il sold out, l'intervento di apertura di Eric Valls, regional director Southern Europe - Puratos Group, dedicato alla crescita mondiale della popolazione in prospettiva 2030 e alle conseguenze che avrà sui prodotti alimentari, con riferimento al consumo e alla loro produzione. Molta curiosità ha poi suscitato la relazione dal titolo “Come l'Intelligenza Artificiale trasformerà l'industria alimentare”, presentata da Michele Camuri, Managing director business Applications EMEA–Microsoft e da Andrea D'Onofrio, Marketing Lead–Microsoft. Nella seconda giornata i lavori sono stati aperti da Pierre Tossut, ceo di Puratos Group; a seguire, tra le altre, la relazione di Marco Gobbetti, preside della Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di Bolzano, tra i maggiori esperti mondiali di lievito naturale: che si avvia a diventare un trend in sé e per sé, dato che secondo “Taste Tomorrow” l'84% dei connazionali considera il pane a lievitazione naturale più salutare e ritiene che il lievito madre sia un ingrediente essenziale per ottenere artigianalità, gusto, salubrità e perfino bellezza.

Il pane fresco, sempre nel cuore degli italiani

La conclusione dei lavori è toccata ad Alberto Molinari, General Manager di Puratos Italia, attiva in Italia dal 2000 e da quel momento in costante crescita, con un fatturato che è balzato dagli iniziali 10 milioni di euro agli attuali 83; e con una forza lavoro quintuplicata negli ultimi dieci anni ed arrivata, al 31/12/2022, a comprendere 153 persone.