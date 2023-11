Parte lo sci, tutto quello che c’è da sapere: aperture, prezzi skipass e assicurazioni

Le premesse ci sono tutte. L’inverno 2023-2024, dicono gli esperi del Centro meteo europeo di previsioni a media scadenza (Ecmwf), potrebbe portare molta neve per la felicità degli amanti dello sci. In particolare gennaio 2024 sarà più nevoso sulle Alpi sopra i 1.200-1.500 metri, cosa che dovrebbe anche trascinarsi verso la fine dell’inverno-inizio primavera tra febbraio e marzo. Ma, ovviamente non si deve aspettare questi mesi per sciare. Anzi, grazie alle abbondanti nevicate di questi giorni, alcuni comprensori sciistici hanno già aperto alcuni impianti e altri lo faranno a breve e, condizioni meteo permettendo, potrebbero anticipare l’apertura. Alla data di oggi, 11 novembre, vediamo quanti impianti e piste da sci sono già aperte in Italia e le date ufficiali delle prossime aperture. L’unico punto nero sulla neve immacolata che cadrà sulle piste da sci italiane sono, ancora una volta, i prezzi degli skipass, aumentati su base nazionale del 7,2% (dati Skipass panorama turismo).

Arriva la prima neve e i comprensori sciistici italiani stanno per dare ufficialmente il via alll'inverno 2023-2024

Comprensori e piste da sci già aperti in Italia

Come dicevamo alla data di oggi (sabato 11 novembre) si scia

in Valle d’Aosta a Breuil-Cervinia/Valtournenche /Zermatt - Cervino dove sono aperti 12 impianti di risalita su 51.

In Alto Adige aperto Solda all'Ortles con 12 impianti aperti su 15.

Al via anche Cortina d'Ampezzo con un impianto di risalita aperto su 27. Si tratta di Col Gallina.

Per gli amanti dello sci di fondo Livigno è aperta da fine ottobre, mentre dal 4 novembre al via anche Riale in val Formazza (Piemonte).

Piste da sci: le prossime aperture

Ad aprire gli impianti da sci tra i primi saranno poi il 18 novembre:

in Lombardia:

Pontedilegno Tonale,

Ghiacciaio Presena

Temu.

Il 25 novembre aprono:

in Trentino:

Alpe Cermis

Pampeago,

Predazzo,

Val di Fiemme

in Alto Adige:

Brunico

Kronplatz - Plan De Corones

Obereggen

San Martino in Badia

San Vigilio di Marebbe

Valdaora.

Il 1°dicembre aprono

in Piemonte:

Alagna Valsesia

in Valle d’Aosta:

Champoluc

Punta Jolanda

in Lombardia

Bormio

Madesimo

Il 2 dicembre aprono gli impianti

in Lombardia:

Livigno

Santa Caterina Valfurva

Chiesa Valmanenco

in Trentino:

Alpe Lusia - San Pellegrino

Folgarida

Tre Valli

in Veneto:

Alleghe

Selva di Cadore

Ski civetta

Zoldo Alto

Il 5 dicembre aprono gli impianti da sci

in Trentino:

Alba di Canazei – Ciampac

Campitello di Fassa - Col Rodella

Canazei

Pozza di Fassa

Val di Fassa

in Alto Adige:

Alpe di Siusi

Alta Badia

Carezza - Passo Costalunga

Colfosco

Corvara

La Villa

Ortisei

Pedraces

San Cassiano

Santa Cristina

Selva di Val Gardena

in Veneto:

Arabba

L’8 dicembre giusto per il Ponte dell’Immacolata aprono ufficialmente le piste

in Piemonte

Bardonecchia

in Friuli-Venezia Giulia:

Forni di Sopra

Piancavallo

Ravascletto - Monte Zoncolan

Sappada

Sauris

Sella Nevea

Tarvisio

I comprensori e le piste da sci con la stagione più lunga

E per quanto riguarda la chiusura della stagione sciistica 2023-2024? Con i dati attuali le piste da sci in Italia a chiudere più in là saranno quelle di Chiesa Valmalenco il 10 maggio 2024, seguite il 1°maggio da Cortina d'Ampezzo, Pontedilegno Tonale, Passo del Tonale e Ghiacciaio Presena.

Prezzi skipass e lezioni private di sci: dove costerà di più

Capitolo prezzi degli skipass, che come abbiamo detto nell’inverno 2023/2024, su base nazionale, aumenteranno del 7,2% rispetto ai prezzi dell’ultima stagione. Qualche numero?

Nella skiarea Dolomiti superski:

skipass giornaliero per adulto: fino a 80 euro

skipass stagionale 990 euro

le lezioni di sci da 90 minuti 114 euro durante l'alta stagione

A Madonna di Campiglio:

skipass giornaliero adulto per l'intera skiarea (che comprende anche Pinzolo, Folgarida, Marilleva e Pejo) arriva fino a 79 euro in alta stagione 72 in bassa

skipass stagionale adulto costa 950 euro

un'ora di lezione privata con il maestro costa 70 euro

Nel comprensorio sciistico Courmayeur Mont Blanc:

skipass giornaliero 77 euro in alta stagione

skipass annuale 1190

lezione private vanno dai 50 euro per un'ora ai 100 per due

A Bormio:

skipass giornaliero 56 euro

stagionale adulti 870 euro

lezioni con maestro privato da 55 minuti 50 euro

Cortina d'Ampezzo:

giornaliero per adulti 69 euro

skipass stagionale 790 euro

lezione privata comma maestro 63 euro l'ora

Costi assicurazione obbligatoria e cosa rischia chi non ce l'ha

Per quanto riguarda, invece, il costo medio dell’assicurazione sci giornaliera è di pochi euro al giorno, in genere tra i 2 e i 3 euro, che vanno a sommarsi all'importo dello skipass. I prezzi medi di un contratto stagionale possono invece oscillare tra i 30 e i 50 euro. Sul mercato i massimali sono molto variabili e vanno dai 150mila ai 2.000.000 di euro, con franchigie da 500 a 1.000 euro (dati Moveo, il content hub di Telepass).

Chi è sorpreso senza assicurazione rischia una multa salata: infatti, gli sciatori che non rispettano l’obbligo della polizza possono incorrere in una sanzione amministrativa dai 100 ai 150 euro, oltre al ritiro immediato dello skipass.

La polizza presenta, come garanzia base, la responsabilità civile verso terzi. Ciò significa che, in caso di infortunio a terzi causato durante l’attività sciistica amatoriale da discesa e snowboard, la compagnia assicurativa coprirà i danni provocati a cose o persone. A questa forma di garanzia base possono essere aggiunte ulteriori coperture che variano a seconda della polizza sottoscritta: dalla tutela in caso di infortunio al rimborso delle spese mediche fino ad arrivare al soccorso sulle piste e al rientro anticipato dell’assicurato convalescente. Alcune coperture prevedono anche il rimborso per il danneggiamento dell’attrezzatura sportiva e per i beni/servizi non goduti a causa dell’infortunio: dai materiali noleggiati alle giornate in hotel fino alle ore di skipass non utilizzate.

Se si ha già una copertura RC vita privata non è necessario acquistare un prodotto ad hoc perché la cosiddetta “polizza del capofamiglia” prevede la copertura assicurativa per l’attività sciistica degli assicurati. Basterà mostrare la copia del documento poter accedere ai servizi richiesti, senza sostenere costi aggiuntivi: infatti, la polizza RC capofamiglia tutela e copre tutte le pratiche sportive, purché svolte ad esclusivo uso dilettantistico, e include tra gli assicurati tutti i componenti del nucleo familiare del sottoscrittore della polizza.