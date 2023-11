Dalla fiera DeGusto le “strategie” per promuovere meglio i prodotti di Calabria

Ha riscosso lusinghiero successo la terza edizione di “DeGusto” la manifestazione svoltasi nella prima decade di novembre a Rende (Cs). Abilmente in giunzione tra b2c e b2b, l’evento DeGusto ingloba tre componenti importanti: lo spazio exhibit, i momenti convegnistici, i talk show. La componente fieristica propriamente intesa si avvale dell’appassionata presenza degli operatori calabresi dell’agroalimentare. In gran parte piccole e piccolissime aziende che esibiscono i loro “manufatti”, lodevolmente vantandone l’alta qualità che al palato (ma anche all’olfatto!) si palesa mediante gradevolissima percezione organolettica.

Il salone Degusto si è affermato come punto di riferimento del meridione per tutto il comparto agroalimentare nazionale

DeGusto, dove erano i consorzi?

Piccolo è bello, si dirà; andiamo oltre e possiamo anche spingerci demagogicamente a cavalcare l’affermazione sino a dire che “piccolissimo è bellissimo” e magari sarà pur vero. Ma l’aspetto fondamentale da prendere in considerazione è che piccoli e/o piccolissimi, se ci si sente voce solista e se non si sa e/o non si vuole cantare in coro, non si va da nessuna parte. Al netto di rare eccezioni, non vi è stata presenza organizzata dei Consorzi. Insomma, quasi non c’era la presenza di quegli operatori economici che danno linfa alla cosiddetta Dop economy. Eppure, la Calabria vanta ben 21 prodotti tra Dop (14) e Igp (7). Li elenchiamo qui di seguito:

Capocollo di Calabria Dop

Pancetta di Calabria Dop

Salsiccia di Calabria Dop

Soppressata di Calabria Dop

Olio Evo Alto Crotonese Dop

Olio Evo Brutio Dop

Olio Evo Lametia Dop

Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale Dop

Caciocavallo Silano Dop

Fichi di Cosenza Dop

Liquirizia di Calabria Dop

Pecorino Crotonese Dop

Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

Clementine di Calabria Igp

Limone di Rocca Imperiale Igp

Olio Evo di Calabria Igp

Patata della Sila Igp

Torrone di Bagnara Igp

Pecorino del Monte Poro Dop

Finocchio di Isola Capo Rizzuto Igp

Cedro di Santa Maria del Cedro Dop

E qui stiamo tacendo, riservandoci di trattare il tema in seguito, ad esso associando il fenomeno dell’enoturismo, dei nove vini Dop della Calabria. Sui mercati che contano, ovvero quei mercati che consentono acquisti (diremmo vendite se ci ponessimo “sell side”, ma siamo consapevolmente in ottica “buy side”, dalla parte di chi compra, ovvero di chi innesca il business) sul mercato domestico ma soprattutto sui mercati Ue e statunitense, è oramai sorta di lasciapassare, ovvero di prerequisito per referenziarsi, avere prodotti a marchio Dop o Igp. I Consorzi hanno come oggetto sociale la tutela e la valorizzazione dei prodotti: è la loro ragion d’essere e non è che manchino loro flussi e competenze: a cosa si deve la loro assenza?! DeGusto legittimamente anela a dare visibilità incrementale e posizionamento distintivo agli attori calabresi della Dop economy.

DeGusto, con i prodotti calabresi si può fare di più: il caso della pitta e degli amari

I convegni, interessanti per gli argomenti trattati e per lo spessore professionale dei relatori, hanno purtroppo scontato carente affluenza di pubblico interessato, al punto da divenire de facto tavole rotonde. Il ché di per sé non è un male, laddove si facilita il verificarsi di quella parte che sovente nei convegni viene ritenuta superflua (quando non imbarazzante) e pertanto non schedulata già in origine: il dibattito.

A Degusto diverse le specialità calabresi e non solo in mostra

I talk show, piacevoli, coinvolgenti, interessanti, hanno palesato un’asincronia tra ciò che di buono si sa fare e quanto di questo “buono” viene poi fruito nel quotidiano (ben poco!). Ci riferiamo a manufatti sia dolci che salati frutto di saperi secolari: la tradizione vera, la tipicità genuina e non contaminata. Nel caso di specie, ci si riferisce come dolce alla pitta 'mpigliata di San Giovanni in Fiore e come salato alla grupariata di Luzzi: due squisitezze! Ecco, per ammissione dei giovani produttori sia di San Giovanni in Fiore che di Luzzi, fatte salve lodevoli ma rarissime eccezioni, in nessun albergo calabrese la pitta ‘mpigliata è presente nell’offering della prima colazione, in nessun bistrot calabrese è presente la grupariata nell’offering dell’happy hour. La produzione agroalimentare calabrese la descriveremmo come uno scrigno ancora inesplorato e della cui preziosità poco convinti ne sono per primi gli stessi produttori.

Circa il sapere e/o volere cantare in coro è emblematico il case study degli amari calabresi. Si azzarda, nel senso che si osa, un’affermazione perentoria: gli amari manufatti in Calabria sono tra i migliori amari del mondo. Se alla domanda a bruciapelo che pretende risposta immediata “dove si fanno i migliori whisky del mondo?” si risponde “in Scozia, senza dubbio alcuno”, similmente si risponde “in Calabria, senza dubbio alcuno” laddove la domanda è “dove si fanno i migliori amari del mondo?”. Autorevoli e prestigiosi i riconoscimenti che avallano questa perentoria affermazione ottenuti nei più importanti concorsi mondiali. Non è dato sapere con ragionevole certezza se esista impianto associativo o consortile atto a far cooperare questi artigiani: si propenderebbe per il “no” che si auspica almeno possa diventare “no, non ancora ma”.

Dal Bergamotto, alla liquirizia, al cedro: la Calabria che va valorizzata di più

Altro case study è il Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale Dop. L’aromatica essenza del bergamotto è l’ingrediente più prezioso e ricercato nella composizione dei profumi più prestigiosi del mondo. L’essenza è utilizzata con successo anche nella cosmetica. Il Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale Dop si produce esclusivamente nella fascia costiera di una parte della provincia di Reggio Calabria, atta a divenire, poste le buone pratiche, una sorta di California nostrana.

Olio essenziale di Bergamotto di Reggio Calabria è ricercatissimo nella cosmesi

Come mai non lo è (ancora)? Domanda intrigante, magari da porre a tema di tavola rotonda in edizione quarta di DeGusto, al Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale Dop affiancando almeno altri due prodotti: la Liquirizia di Calabria Dop e il Cedro di Santa Maria del Cedro Dop.

La Liquirizia di Calabria Dop altro simbolo della regione

Il futuro della Calabria? Serve comunicazione migliore

Ad onda lunga, sapendo e volendo coinvolgere le giovani generazioni, DeGusto assume ruolo strategico nel contesto socioeconomico della Calabria. La Calabria sa fare cose buone che piacciono al mondo e le fa in uno dei luoghi più belli del Creato. Le sa fare bene e le sa comunicare un po’ meno bene. Di sicuro, stante la tensione al miglioramento continuo queste buone cose saprà e vorrà farle ancora meglio, così innalzando lo standing qualitativo e necessariamente, magari cantando in coro, le comunicherà sempre meglio sul mercato worldwide.

Il challenge è ardimentoso: le edizioni successive di DeGusto, a partire dalla quarta, innescano il volano virtuoso “faccio ancor meglio quello che già faccio molto bene e comincio a comunicare e promuovere ciò che faccio con maggiore efficienza e maggiore efficacia”. Ci sono due “R” da tenere in considerazione: la R di Restanza, agire affinché i giovani calabresi restino nella loro regione così contribuendo a farla più ricca e ancora più bella ed attrattiva, e la R di Ritornanza, agire affinché i giovani calabresi che hanno lasciato la loro regione per cercare lavoro altrove, tornino nella loro amatissima terra ben consapevoli che qui sorse e si sviluppò più che altrove la Magna Grecia e che è questa la culla della mediterraneità.

I premi di Italia a Tavola a DeGusto

Quattro premi assegnati da Italia a Tavola ad altrettanti operatori economici presenti alla terza edizione di “DeGusto”. Quattro le categorie: Comunicazione, Ecosostenibilità, Innovazione, Packaging.