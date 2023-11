Electrolux e la nuova gamma di forni da sogno “Pure Black”

È un raffinato “filo nero” quello che lega i modelli della gamma “Pure Black” di Electrolux. I tre nuovi forni SteamCrisp, SteamBake e SurroundCook Pirolitico sono infatti accomunati da un design essenziale e contemporaneo, dominato dal "non colore" per eccellenza. I modelli Pure Black incarnano infatti un’evoluzione unica, che unisce il grintoso impatto del nero alle elevate e intuitive tecnologie tipiche dei forni Electrolux. L'estetica in vetro pregiato insieme alla ricercata finitura metallica nera, conferisce inoltre a questi prodotti un tocco di elegante contemporaneità.

SteamCrisp, SteamBake e SurroundCook Pirolitico: la nuova gamma di forni Electrolux

SteamCrisp

Il forno a vapore SteamCrisp è una vera e propria arma segreta per conferire una irresistibile croccantezza a ogni pietanza. L’uso del vapore preserva il gusto, la consistenza e le proprietà nutritive degli ingredienti, consente un notevole risparmio energetico ed è anche un alleato perfetto per ridurre gli sprechi alimentari. Grazie alla sua capacità di regolare con precisione l'umidità durante il processo di cottura, evita che gli alimenti si secchino, mantenendo intatti sapore e consistenza. Il display EXPlore LED, dotato di tasti touch interattivi, offre un controllo rapido e dinamico su tutti gli aspetti della cottura, dal tempo alla temperatura, una tecnologia condivisa anche dal modello SurroundCook Pirolitico. SteamCrisp è dotato di un programma speciale di pulizia a vapore, AquaClean, che utilizza il potere dell'umidità per sciogliere il grasso ostinato e i residui, lasciando le superfici brillanti e perfettamente igienizzate.

SteamBake

Ritroviamo questo programma anche nel forno multifunzione SteamBake, un compagno ideale per la preparazione di lievitati degni di una pasticceria professionale: deliziose pizze, soffici muffin e crostate dalla cottura uniforme. L'umidità generata all'interno della cavità del forno favorisce la completa lievitazione dell'impasto; la circolazione uniforme del calore interno unita alla cottura multilivello, inoltre, assicura su ciascun ripiano risultati impeccabili, dando vita a preparazioni morbide all'interno e dorate all’esterno.

SurroundCook Pirolitico

Completa la gamma di forni Pure Black il SurroundCook Pirolitico, che grazie alla sua funzione intelligente di pulizia lascia il forno sempre come nuovo. Questo rivoluzionario sistema lo riscalda ad alte temperature tali da trasformare grassi e residui in cenere: così pulirlo diventa un'operazione semplice, senza il bisogno di faticose strofinate. Durante la cottura, il suo innovativo sistema mantiene costante la temperatura interna, mentre la ventola distribuisce uniformemente calore e aria, eliminando la necessità di girare i cibi o spostare le teglie. Che si tratti di un pollo arrosto o di delicate meringhe, le cotture risultano sempre omogenee. La caratteristica teglia XL, infine, permette di cucinare grandi quantità di alimenti in una sola volta.

