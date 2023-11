In tavola per assaggiare l'Oltrepò: le ricette di due ristoranti “top”

Due ristoranti, due chef in cucina e cantine del territorio. È la formula vincente della rassegna enogastronomica itinerante organizzata da Top Tavole OltrePo, l'associazione di ristoratori e osti dell'Oltrepò Pavese nata grazie all'idea di Colline e Oltre spa. Nella storica ed accogliente Locanda dei Beccaria, nel comune di Montù Beccaria, uno dei luoghi più vocati alla viticoltura del territorio oltrepadano, si è tenuta una delle tappe di avvio dell'evento Cucina e Oltre...pò che ha visto protagonisti ai fornelli il Ristorante Selvatico di Rivanazzano oltre agli chef di casa. In tavola è stato servito un menu che rispecchia fedelmente la tradizione gastronomica del territorio in quanto il progetto ha come finalità la promozione dei ristoranti e delle materie prime di qualità che l'Oltrepò Pavese sa regalare.

Malfatti di zucca del ristorante Selvatico

Alla scoperta della cucina dell'Oltrepò pavese

Top Tavole OltrePo è un'associazione di ristoratori innamorati del proprio territorio. «Vogliamo essere ambasciatori dell'Oltrepò Pavese e promuoverlo attraverso la qualità, la passione, la professionalità che, ogni giorno, noi ristoratori, mettiamo in tutto quello che facciamo» spiega Francesca Selvatico, titolare con la sua famiglia dell'omonimo ristorante di Rivanazzano Terme, locale protagonista della serata. Franco Casella, patron della Locanda dei Beccaria, aggiunge: «L'aspirazione della nostra associazione è creare un'identità territoriale forte e promuoverla attraverso la ristorazione. Per questo selezioniamo per i nostri piatti le migliori materie prime locali e proponiamo una carta dei vini ricca di eccellenze d'Oltrepò, capace di raccontare le emozioni del luogo in cui viviamo».

L'Oltrepò pavese destinazione sempre più da valorizzare

Tavole OltrePo è un'idea di Colline e Oltre spa, la società nata nel 2021da Intesa Sanpaolo e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Matteo Casagrande Palladini, Direttore Generale della società spiega: «Colline e Oltre spa è, a tutti gli effetti, un destination management organization con l'ambizione di raggiungere nel medio periodo l'obiettivo prioritario di creare un ecosistema territoriale maturo per accogliere clientela turistica di qualità nazionale ed internazionale. L'ambizione nel medio termine della società è la creazione di un ponte solido e duraturo che veda nella collaborazione tra mondo pubblico e aziende private il punto distintivo del successo dell'iniziativa per il territorio dell'Oltrepò Pavese. La vocazione del progetto Colline e Oltre spa si fonda su pilastri che riconoscono nel modello dell'impresa sociale il motore per una crescita sostenibile del territorio. In quest'ottica, grazie al nostro interesse, siamo riusciti a portare, negli ultimi mesi, grandi nomi del vino ad investire attivamente sul territorio a dimostrazione del fatto che l'Oltrepò Pavese può essere effettivamente attrattivo».

Che cosa è Top Tavole Oltrepò

La nascita di Top Tavole Oltrepò è stata una delle primissime operatività della società che ha portato a riunire, per ora, 17 ristoratori di riferimento del territorio che quotidianamente mettono in tavola qualità, passione e professionalità. «I prodotti locali, a chilometro zero, sono l'espressione più profonda dell'area geografica da cui provengono, evocano scenari e trasmettono sensazioni, fino a promuovere un nuovo modo di andare alla scoperta del luogo che li ha creati» spiega Michela Selvatico, chef del Ristorante Selvatico, protagonista in cucina della serata di Montù Beccaria. Il direttore di Colline e Oltre spa, Matteo Casagrande Palladini aggiunge: «Grazie al momento del ristoro, che scandisce i ritmi delle nostre giornate, vogliamo essere promotori del nostro territorio, attenti ad un futuro di successo sostenibile nel rispetto della tradizione e della biodiversità».

L’appuntamento alla Locanda dei Beccaria di Cucina e Oltre...pò

Cosa si è mangiato nella prima tappa di Cucina e Oltre...pò

L'appuntamento alla Locanda dei Beccaria di Cucina e Oltre...pò, l'evento itinerante che a rotazione vede protagonisti i ristoranti dell'associazione, ha permesso ai commensali in sala di coniugare i sapori dell'Oltrepò Montano dal Ristorante Selvatico di Rivanazzano a quelli dell'Oltrepò collinare proposti dalla cucina di Franco Casella. Il menu, studiato nei dettagli, vedeva intervallarsi ricette di entrambi i ristoranti, punti di riferimento della qualità sul territorio. In apertura la chef Michela Selvatico ha proposto un assaggio di quella che è la storica Cena delle Sette Cene e la Via del Sale con insalata di barbabietola rossa e uovo sodo con peperoni di Voghera ed acciughe; a seguire Salame di Varzi Dop del salumificio Magrotti di Montesegale. La Locanda dei Beccaria ha proposto una piccola zuppa di ceci della tradizione, una mini battuta di Fassona Piemontese ed una cupoletta di cavolo verza con cotechino del salumificio Daturi di Canneto Pavese. Il Buon Ricordo è la prima portata del Selvatico: ovvero Malfatti con zucca Berrettina di Lungavilla con scaglie di mandorle dell'Oltrepò Montano, burro chiarificato e spolverata di formaggio Casanova del caseificio Cavanna di Rivanazzano.

Croccante di pomella genovese. Ristorante Selvatico

A seguire Franco Casella e i suoi chef in cucina hanno proposto il capriolo in salmì con polenta Molino Bruciamonti, pera Martina e la sua mostarda. A chiudere due proposte: il bicchierino di crema di castagne della Locanda dei Beccaria ed il croccante del Ristorante Selvatico con mela Pomella Genovese (varietà antica della Val di Nizza e zone limitrofe) con zabaione al Noblerot, il passito di casa Montelio. In abbinamento la cuvée Top, il Metodo Classico firmato dall'associazione, il Pinot Nero in purezza “Bricco Arfena” della Cantina Picchioni di Canneto Pavese ed il passito Noblerot, ottenuto da uva Moscato e Malvasia, della storica cantina Montelio di Codevilla. Un viaggio nel gusto locale con la consapevolezza che, grazie all'azione di Colline e Oltre spa, l'Oltrepò sarà presto riferimento per un turismo enogastronomico di qualità.