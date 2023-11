Per Confcommercio l'usura è in aumento per un imprenditore su 4

Stando ai dati diffusi da Confcommercio, attraverso una ricerca condotta con Format Research, l'ombra dell'usura si fa sempre più pesante sulle imprese italiane, con quasi il 28% degli imprenditori che affermano come il fenomeno, quest'anno, sia anche in crescita. Il 27,8% degli imprenditori intervistati ha confermato un aumento dell'usura, mentre il 25% ha avuto notizia del fenomeno direttamente nelle proprie zone di attività. Questo dato evidenzia una tendenza preoccupante che si sta diffondendo tra le imprese del settore terziario (comprendenti quindi quelle del commercio e i pubblici esercizi come bar e ristoranti), con una particolare incidenza nel Sud (29%) e nel Centro (28,5%).

usura, un fenomeno in crescita per le imprese

Usura, per la maggior parte delle imprese la soluzione è denunciare

Il 61,4% delle imprese intervistate ritiene che denunciare sia la risposta appropriata di fronte all'usura, mentre il 21,6% ammette di non sapere come affrontare la situazione. Le Forze dell'ordine risultano essere i soggetti più vicini agli imprenditori minacciati, con il 38,4% che li identifica come un punto di riferimento cruciale. Le associazioni di categoria e le organizzazioni antiusura seguono da vicino, con il 29,6%. Il rapporto sottolinea come l'usura abbia un impatto significativo sullo sviluppo delle imprese, frenandone la crescita e scoraggiando l'attività imprenditoriale. Il 60% degli imprenditori afferma che l'usura incide negativamente sul "fare impresa", alimentandosi delle imprese più fragili, colpite dalla riduzione del volume di affari, dalla mancanza di liquidità e dalla difficoltà di ottenere finanziamenti.