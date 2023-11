I segreti della dieta di Sinner: dalle carote al pesce. E gli insetti? «No, grazie»

Chiuso il capitolo delle Nitto Atp Finals, che hanno visto il fuoriclasse italiano Jannik Sinner perdere in finale contro l'intramontabile Novak Djokovic, il tennista altoatesino si prepara ora al debutto in Coppa Davis, la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile. Ma, come ogni sportivo, Sinner si basa su una dieta particolare e volta a migliorare le proprie performance sul campo. Dunque, scopriamo insieme alcuni ingredienti della dieta di Jannik (con qualche sgarro, che non fa mai male dopotutto) e i suoi segreti.

Dieta e segreti di Jannik Sinner

1. Sinner e l'amore per le carote

Jannik Sinner, noto per il suo fisico impeccabile, ha sempre dichiarato di amare il gusto delle carote. Durante le partite, è solito consumarle durante il cambio campo, diventando un marchio distintivo. Una passione per le carote ha generato un seguito di fan entusiasti che si autodefiniscono i "Carota Boys": cinque ragazzi che, ispirati dalla capigliatura rossa di Sinner, si vestono come ortaggi durante le sue partite, diventando un fenomeno virale e un'attrazione durante i match.

I Carota Boys, fan di Jannik Sinner

Le carote sono ricche di betacarotene, che il corpo converte in vitamina A, favorendo la salute della vista e della pelle. Sono una fonte di fibre, antiossidanti e vitamine come la C, contribuendo alla salute del sistema immunitario e alla digestione.

2. Fish & chips

Nonostante l'amore per le carote, Jannik specifica di non voler troppa verdura nel suo piatto. Durante le esperienze negli Stati Uniti, gli US Open sono diventati il suo torneo slam preferito, e non disdegna di concedersi qualche fish & chips, piatto che ha imparato ad amare durante i suoi viaggi nel mondo del tennis e che consuma regolarmente poiché fornisce proteine magre e acidi grassi omega-3 benefici per la salute, provenienti dal pesce.

3. No agli insetti, sì a pizza e sushi

Sebbene la tradizione altoatesina non comprenda pizza e sushi, Sinner rivela di apprezzarli particolarmente. Ma c'è una cosa che ha giurato di non fare mai nella vita: mangiare insetti. «So che c'è molta gente che lo fa, ma per me è un'esperienza impensabile, non potrei mai fare una cosa del genere» aveva rivelato in un'intervista.

Jannik Sinner ha giurato di non mangiare mai gli insetti

4. La pasta e i dolci

Sinner è anche un discreto cuoco, sebbene a casa sia il padre a occuparsi della cucina essendo il suo mestiere. Sa comunque preparare un piatto di pasta dignitoso, anche se la sua vera passione rimangono i dolci. Non rinuncia mai a concedersene uno, assicurando che non perderà mai una partita per colpa di un dolce: «Mi piacciono tantissimo e spesso me ne concedo uno. Alla fine non si perde una partita perché si mangia qualche dolce».