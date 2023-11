La figura del bartender è in continuo cambiamento, ma che cosa deve sapere, oggi per essere un professionista moderno? Lo svela la nuova edizione del manuale “Il perfetto barman” di Luca Di Francia, con la prefazione a cura di Angelo Donnaloia, presidente Aibes (Associazione italiana barman).

In un libro tutti i segreti per essere un bartender perfetto

La nuova versione de "Il perfetto barman"

“Il perfetto barman - Tecniche e preparazioni di miscelazione avanzata” è da sempre il testo di riferimento per i bartender e su cui si sono formate generazioni di professionisti. Su questo testo, infatti, in molti hanno costruito la propria carriera o hanno trovato approfondimenti utili per la propria professione quotidiana. La nuova edizione del volume è stata curata e firmata da Luca Di Francia, barman pluripremiato con esperienza trentennale e internazionale nel mondo degli hotel bar di lusso, che ha aggiornato (dopo diversi anni) il testo che da sempre raccoglie tutte le informazioni pratiche e necessarie sullo straordinario mondo della miscelazione e dei cocktail.

I contenuti del manuale de "Il perfetto barman"

Luca Di Francia parte dalle bevande analcoliche e dalle principali attrezzature per la miscelazione, fino ad arrivare ai fermentati e ai distillati (dal lontano Oriente a quelli Caraibici e del Vecchio Continente), descrivendone i cenni storici e i processi di lavorazione. Non mancano inoltre approfondimenti sul mondo delle preparazioni galeniche e sulle tecniche di preparazione e miscelazione avanzate.

La figura del barman è cambiata. Ecco cosa deve sapere oggi

«Il perfetto barman, come già detto, prende in considerazione i grandi cambiamenti degli ultimi anni, in cui la figura del bartender è profondamente cambiata. Al ruolo tradizionale fatto di competenze tecniche, conoscenza dei prodotti, stile e savoir-faire si sono aggiunte infatti esigenze supplementari che il bartender deve conoscere se vuole essere un professionista moderno, che risponda alle nuove richieste del mercato. Il bartender è cambiato, così come è cambiato il mercato e il pubblico che frequenta i nostri banconi» ricorda Donnaloia.

Il perfetto barman - Tecniche e preparazioni di miscelazione avanzata

«Viviamo in un contesto storico di rinnovato interesse per il mondo del bartending e della mixology, nelle bottigliere sono comparse innumerevoli nuove etichette, si sono sviluppate nuove tecniche di lavorazione, si sono diffuse le preparazioni homemade, sono tornati in auge cocktail che avevano conosciuto il loro momento di gloria un secolo fa e, allo stesso tempo, è cresciuto l’interesse e anche la consapevolezza da parte della clientela. Sono tutte sfide che i futuri bartender dovranno affrontare, ma sono anche tutte delle meravigliose opportunità per fare al meglio il nostro lavoro e per continuare a far crescere la cultura del bartending in Italia». Per questo motivo era necessario aggiornare il manuale, che adesso offre una panoramica completa su cosa sia, oggi, il mondo del bartender.

Il perfetto barman - Tecniche e preparazioni di miscelazione avanzata

Luca Di Francia, Edizioni Lswr

432 pagine, 28.40 euro