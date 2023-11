L'Irlanda e la “guerra” all'alcol: vietata la pubblicità di alcolici in tv

In principio fu l'"istituzione" delle etichette salutistiche (in vigore, comunque, dal 2026). Ora arriva anche il divieto di trasmettere in televisione di spot legati a bevande alcoliche. L'Irlanda, nazione che sta portando avanti una dura battaglia contro l'abuso di alcol, ci va giù pesante e dal 2025 non farà più mandare in onda pubblicità di vino, birra o alcolici in generale.

Dall'Irlanda il divieto di trasmettere in tv spot di alcolici

Il tutto a partire dal 10 gennaio del 2025, quindi tra poco più di un anno, quando le emittenti nazionali non potranno trasmettere dalle 3 del mattino fino alle 9 di sera gli spot in questione. Una misura che fa parte del più ampio programma Public Health Act 2018, quello con il quale si è promossa l'introduzione delle cosiddette etichette "allarmistiche" apposte sulle bottiglie di alcol (analogamente a quelle che si trovano sulle confezioni di sigarette) oltre a dettagliare il contenuto calorico e i rischi per la salute.

L'Irlanda stoppa gli spot di alcolici fino alle 9 di sera. Anche in radio

La misura non riguarda solamente la televisione, ma anche la radio. A partire dal 10 gennaio del 2025 non sarà più possibile pubblicizzare prodotti alcolici in televisione dalle 3:00 alle 21:00, con il divieto che si estende pure al mezzo radiofonico, dove sarà vietata la pubblicità nei giorni feriali dalle 15:00 alle 10:00 del giorno successivo. All'interno dello stesso programma di salute pubblica la proibizione, risalente al 2021, della pubblicità dell'alcol durante gli eventi sportivi.