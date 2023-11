Convivier, corsi di formazione e master per rendere più redditizia l'accoglienza

C'è chi parla e chi si muove. Convivier, fondata da Andrea Ciofani, è la prima e unica piattaforma italiana online dedicata alla formazione avanzata di figure fondamentali nel settore dell'ospitalità. L'obiettivo è migliorare le competenze e la preparazione di professionisti della ristorazione come imprenditori, store manager, direttori e camerieri. Una formazione di alto profilo fornisce infatti i mezzi a un'azienda per aumentare i ricavi e diventare più redditizia, migliorare la qualità della vita lavorativa di tutti i collaboratori in un'ottica aziendale a 360 gradi, avere dipendenti più formati e motivati in grado di vendere di più fornendo un servizio eccellente e facendo felici i propri ospiti.

Avere dipendenti più formati e motivati sviluppa un circolo virtuoso per l'attività d'impresa

Convivier, le aziende devono imparare a essere aziende

Ciofani, che conosce a menadito il settore in quanto tra le sue diverse attività manda avanti anche un agriturismo, ha illustrato i punti di forza di Covivier a Milano nel corso di un incontro presso il ristorante DanielCanzian, guidato dal socio Euro-Toques e vicedirettore Europa di Jre - Jeunes Restaurateurs, associazione da quest'anno in partnership con Convivier. Insieme sviluppano “Valore Sala”, un progetto di comunicazione che vedrà protagonisti 10 chef o maître di sala con video interviste dedicate ai temi dell'accoglienza e della centralità del personale di sala. Senza una buona sala anche la migliore cucina rischia fortemente di valere la metà. È quindi necessario valorizzare il servizio di maître, camerieri e sommelier per fare la differenza e rafforzare l'immagine della propria impresa. Ma c'è anche un altro aspetto che merita una riflessione approfondita.

Andrea Ciofani

«In Italia una parte considerevole dell'universo ristorazione è a conduzione famigliare – ha ricordato Andrea Ciofani – Ma si tratta di aziende, che non sempre si ricordano di essere tali. L'accoglienza e il “far da mangiare” sono solo una dimensione del meccanismo impresa. In estrema sintesi le aziende devono imparare a essere aziende». E Convivier è nata proprio per questo.

Convivier, si accede 24 ore su 24 a una libreria video di corsi specifici

Attraverso un'ampia scelta di corsi online, la missione di Convivier è quella di cambiare e rivoluzionare l'hospitality, settore che mai come in questo momento ha bisogno di dare prova di imprenditorialità, creatività e competitività. Grazie al contributo di esperti specializzati, si rivolge a un'utenza ampia che può accedere 24 ore su 24 a una libreria video di corsi specifici e contenuti costantemente aggiornati su vendita, comunicazione, marketing, management e servizio.

Convivier, corsi on demand e live streaming e formazione on demand

L'offerta dei corsi all'interno della piattaforma permette di specializzarsi su più fronti. La proposta si suddivide in due tipologie: formazione esperienziale con la combinazione di corsi on demand e live streaming e formazione on demand. La prima si sviluppa in un arco di tempo di più settimane e vede un'offerta incentrata su due master: Marketing per la ristorazione e ospitalità e Restaurant management.

Senza una buona sala anche la cucina rischia di essere penalizzata

La formazione on demand, invece, è fruibile attraverso l'acquisto diretto dal sito di due pacchetti di corsi: il Piano Personal, dedicato a chi lavora nel settore della ristorazione e dell'ospitalità, ma non ha esigenze in termini di management, e il Piano Business, indirizzato a figure di responsabilità che hanno necessità di formare il proprio team.

Convivier, tre percorsi per scegliere al meglio

In un'ottica così ampia di corsi Convivier ha creato tre percorsi che aiutano gli utenti a scegliere quelli più idonei: “Fornire un servizio eccellente”, volto all'approfondimento della relazione umana con gli ospiti; “Management delle risorse umane”, che punta sulle tecniche di reclutamento e gestione del personale; “Aumentare le vendite”, che pone come focus il marketing e la comunicazione.