Grande successo per le chiusure di Vinventions al “Mercato dei vini”

Grande successo di pubblico per il "Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti", dove sono state protagoniste anche le chiusure sostenibili e innovative di Vinventions, partner della Federazione italiana Vignaioli indipendenti Fivi. L'evento di Fivi, giunto alla 12ª edizione, e ora organizzato da BolognaFiere, ha visto la presenza di oltre 1.000 Vignaioli e Vignaiole da ogni regione italiana. Tante le aziende che hanno testimoniato la loro scelta innovativa sulla chiusura dalle alte prestazioni e dall'impronta di co2 azzerata.

«La collaborazione con la Fivi - ha commentato Antonino La Placa, direttore commerciale Italia di Vinventions - rappresenta una sinergia importante per rafforzare la sostenibilità dei vini prodotti dai vignaioli indipendenti. Essere partner tecnici da otto anni di un'associazione come la FIVI è motivo di grande soddisfazione per Vinventions. Stiamo crescendo insieme sulla strada del massimo rispetto per l’ambiente, della qualità e dell'affidabilità delle nostre chiusure. Il nostro impegno è costante nel supportare e valorizzare il lavoro dei produttori indipendenti, proteggendo la qualità dei loro vini nel tempo».

Da sinistra: Lorenzo Cesconi, presidente FIVI, e Antonino La Placa, direttore commerciale Italia di Vinventions

«I partner di FIVI - ha detto Lorenzo Cesconi, presidente FIVI - sono compagni di viaggio dei Vignaioli. Sono rapporti che si consolidano non da un punto di vista commerciale, ma di valori comuni e comuni obiettivi. Con gli amici di Vinventions da anni condividiamo gli sforzi per aumentare il profilo di sostenibilità della filiera produttiva del vino e per garantire il massimo rispetto del vino dentro la bottiglia, e siamo felici che questa collaborazione si concretizzi anche al Mercato dei Vini 2023».

Chiusure Vinventions, la soddisfazione delle cantine

«Penso che i produttori FIVI siano tra i più adatti a recepire queste chiusure - ha dichiarato Francesco Spadafora, dell'azienda Dei Principi di Spadafora - e per tutti coloro che apprezzeranno il nostro lavoro e le chiusure Vinventions garantiscono tutto questo. I vantaggi si riassumono in poche parole: nessuno si è mai lamentato, ne chi ha il vino nel bicchiere ne il vino dopo tanti anni che sta in bottiglia».

Francesco Spadafora, dell'azienda Dei Principi di Spadafora

«I tappi Nomacorc green e Reserva ci permettono di far degustare le nostre referenze senza trovare alcuna anomalia da interferenze dovute alla chiusura».

Fabrizio Dionisio, dall'omonima cantina

«Abbiamo sperimentato queste chiusure per anni - ha aggiunto Fabrizio Dionisio, dall'omonima cantina - e constatato che ci assicurano una grande regolarità e stabilità di rendimento, preservando la territorialità dei nostri vini senza alterarne le caratteristiche, consentendo una corretta evoluzione e un'eccellente e lunga conservazione».

Chiara Drocco, proprietaria di Cascina Adelaide

«Abbiamo deciso di iniziare la nostra collaborazione con Vinventions due anni fa - ha dichiarato Chiara Drocco, proprietaria di Cascina Adelaide - e il nostro enologo, dopo numerose prove, ha scelto la chiusura Nomacorc Reserva per i nostri vini Nascetta, Nebbiolo e Dolcetto. Abbiamo scelto di abbandonare il sughero naturale per questi vini e di scegliere Reserva, perché grazie al suo basso passaggio di ossigeno, controllato e garantito, ci permette di preservare al meglio i nostri vini e di non avere sorprese».

