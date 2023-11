Pazzi di Napoli? Su Food Network la città da scoprire e mangiare

Napoli è una città che non si stanca mai dove ogni ora del giorno è preziosa e degna di essere vissuta appieno. Ogni giovedì alle 22 su Food Network (canale 33) e in streaming su Discovery+, si parte alla scoperta del capoluogo partenopeo con Barbara Foria e Fabio Esposito nel nuovo programma televisivo "Pazzi di Napoli”.

Barbara Foria e Fabio Esposito

Su Food Network alla scoperta di Napoli

Barbara Foria, attrice comica, conduttrice e speaker radiofonica, assieme a Fabio Esposito, imprenditore della moda, ci guidano ogni volta attraverso un viaggio gastronomico e culturale senza pari. Napoli, una città intrisa di magia dove tradizione e folclore si fondono, è celebrata in ogni suo aspetto in questo programma. Ogni puntata offre uno sguardo approfondito sulla città dei vicoli e degli scugnizzi, del delizioso street food e delle tavole imbandite.

In tv la cucina tipica napoletana

La cucina napoletana, celebre in tutto il mondo, è protagonista in ogni episodio. Dalla celebre pizza a portafoglio alle sfogliatelle, dai taralli alla genovese, fino alle frittatine di pasta, peperoni imbottunati, babà e molto altro ancora, Barbara e Fabio esplorano i sapori autentici di questo luogo…

A Napoli tra cibo e luoghi iconici

Ma non è solo cibo: in ogni episodio della durata di un’ora, la coppia intraprende un viaggio alla scoperta dei luoghi iconici, delle persone affascinanti e delle tradizioni radicate della città. Sono guidati da una famiglia napoletana che suggerisce le tappe del loro itinerario, culminando in una cena straordinaria al termine della giornata.

“Pazzi di Napoli”, prodotto da CastaDiva per Warner Bros. Discovery. Food Network, sarà trasmesso fino alla fine di dicembre. Napoli, dicevamo, è una città in costante movimento, e anche per i napoletani, ogni giorno è una scoperta. "Pazzi di Napoli” invita a immergerci in questa vibrante metropoli, esplorando la sua anima autentica e assaporando i tesori culinari che la rendono unica.