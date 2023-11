Dal balcone alla tv: la cucina di Ruben Bondì sbarca su Food Network

Dal balcone di casa alla tv. L'idea di proporre ricette all'aria aperta durante il lockdown, è diventata un progetto per il piccolo schermo. A portarlo avanti è Ruben Bondì, classe '97, che ha conquistato la fama grazie ai suoi video di cucina realizzati sul balcone della sua casa a Trastevere. Ora, Ruben, diventato una star dei social con milioni di fan su Instagram e TikTok, approda per la prima volta in televisione con “Cucina in Balcone con Ruben” su Food Network, canale 33, in onda ogni domenica alle 15:00 e disponibile in streaming su discovery+.

Ruben Bondì arriva in tv su Food Network

Dal balcone alla tv, Ruben Bondì e il "Che te voi magnà?"

La storia di Ruben è quella di un giovane chef che, con un balcone, un fornello e tanta creatività, ha trasformato la sua passione per la cucina in un fenomeno sui social media. La sua avventura culinaria è iniziata con una semplice domanda: "Che te voi magnà?" (Cosa vuoi mangiare?), rivolta ai vicini mentre cucinava sul balcone. Da questo momento, è nato un format unico che ha attirato un vasto pubblico, facendo schizzare il numero di like e followers sui suoi profili social e rendendo la sua terrazza la più famosa del web.

Come sarà il nuovo programma tv di Ruben Bondì

Il balcone di Ruben è diventato un vivace laboratorio gastronomico, diffondendo profumi deliziosi che si estendono per tutta la città. Ora, con "Cucina in Balcone con Ruben" su Food Network (prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery) , il giovane chef guiderà i telespettatori in un viaggio culinario affiancato da parenti e amici, ospiti speciali in ogni puntata. Insieme, esploreranno usanze ricche di storia e profumi, dalle antiche ricette ai più inusuali ingredienti, creando una fusione di gusti e culture unica nel suo genere.

Ruben Bondì porterà in scena il meglio della cucina giudaico-romanesca e tripolina, modernizzando piatti tradizionali senza perderne l'essenza e il sapore. Il suo "melting pot" culinario riflette le radici della sua tradizione familiare ebraico-romana, le influenze dei suoi viaggi in Medio Oriente e la sua esperienza come chef gourmet. Ogni episodio sarà un viaggio attraverso i sapori, la storia e la passione di Ruben, offrendo uno sguardo unico sulla cucina che unisce tradizione e innovazione.

Dal balcone alla tv, chi è Ruben Bondì

Lo chef ha iniziato la sua avventura culinaria a soli 15 anni presso la scuola alberghiera Vincenzo Gioberti di Roma. Dopo varie esperienze nei ristoranti di Londra, è tornato in Italia per intraprendere la carriera di personal chef a Roma e Milano. Nel 2022, è stato premiato come miglior food influencer agli Inda Awards e ha rappresentato l'Italia alla "Settimana della cucina italiana nel Mondo" a Nuova Delhi. La sua storia è un esempio di come la passione e il talento possano trasformare un cuoco creativo in una vera e propria star della cucina, dal balcone alla tv.