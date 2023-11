Hotel Byron, grande chiusura di stagione: +40% di affluenza rispetto al 2022

L'Hotel Byron di Forte dei Marmi ha concluso la stagione 2023 con un successo che ha superato tutte le aspettative, consolidandosi come una delle destinazioni più ambite della Versilia. Nonostante l'apertura posticipata a maggio, dovuta anche a una ristrutturazione interna, la struttura ha registrato una crescita del 40% rispetto all'anno precedente.

L'hotel Byron a Forte dei Marmi

18 nuove suite al Byron: turisti anche dagli Usa

Le 18 nuove suite e la raffinata architettura della struttura hanno attirato turisti non solo dall'Italia, ma anche da tutta Europa e dagli Stati Uniti. L'obiettivo di puntare su un target sofisticato ed esigente si è rivelato vincente, posizionando con successo l'hotel al centro dell'attenzione internazionale.

Gli interni dell'hotel Byron

Hotel Byron: cucina e arte tra i motivi del successo

La diversificazione nell'area della ristorazione, guidata dallo chef Marco Bernardo, ha contribuito al successo complessivo. Il connubio tra il bistrot mediterraneo "Onda", situato a bordo piscina e focalizzato sui sapori del mare e del territorio, e il ristorante "La Magnolia" (Stella Michelin riconquistata quest'anno) ha aperto nuove prospettive per il futuro gastronomico dell'hotel.

Lo chef table del ristorante stellato Magnolia

Oltre all'eleganza e all'alta cucina, l'Hotel Byron si è distinto per il suo impegno costante nel mondo dell'arte. Durante la stagione, è diventato un luogo privilegiato per mostre d'arte contemporanea di respiro internazionale. La mostra "Pop Up", curata dalla Sav Gallery di Los Angeles e ospitata dall'hotel dal 3 luglio al 31 agosto, ha segnato il ritorno della programmazione artistica dopo le difficoltà legate alla pandemia.

Hotel Byron non si ferma: gli obiettivi del 2024

Salvatore Madonna sottolinea la soddisfazione per i risultati ottenuti nel 2023 e annuncia la volontà di continuare gli investimenti nel personale, nell'offerta dell'hotel e del ristorante, oltre che nell'ambito artistico. Guardando al futuro con ambizione, uno degli obiettivi futuri è l'acquisto di una spiaggia per offrire un'esperienza ancora più completa agli ospiti. Per il 2024, l'Hotel Byron si prepara a consolidare ulteriormente il suo ruolo di punta nel panorama dell'ospitalità di lusso, proponendo un connubio unico di comfort riservato, alta gastronomia e cultura.