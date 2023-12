Gli aggiornamenti e le ultime news di Italia a Tavola nel nuovo canale WhatsApp

È arrivato anche il canale WhatsApp (clicca qui per iscriverti) di Italia a Tavola, che mette a disposizione notizie, approfondimenti, foto e video dal principale sito italiano dedicato all'enogastronomia e al turismo. Italia a Tavola è il giornale italiano di riferimento per l’informazione dedicata al settore Horeca e aveva già introdotto la prima newsletter giornaliera su WhatsApp nel giugno del 2019 (prima testata insieme a SkySport). Il canale è ora un upgrade di quello strumento che ci permette di continuare a essere all'avanguardia, offrendo i nostri servizi sulla piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo, proprio come i colossi d'informazione nazionali come Sky Italia, TgCom24, Corriere della sera, Rainews e Fanpage.it.

Novità per Italia a Tavola: aperto il canale WhatsApp del giornale

Come potersi iscrivere al canale WhatsApp di Italia a Tavola?

Per iscrivervi al nostro canale e rimanere costantemente aggiornati, seguite questi passaggi semplici:

Aprite l'app WhatsApp sul vostro smartphone Su iPhone, troverete la sezione "Aggiornamenti" nel menu inferiore accanto a chat, chiamate, community e impostazioni. Su Android, si trova al centro del menu in alto Cliccate sull'opzione "+ Canali" Digitate "Italia a Tavola" nella barra di ricerca e selezionate il nostro canale Toccate "Iscriviti" nell'angolo in alto a destra

Inoltre, assicuratevi di attivare le notifiche (campanella) in alto a destra per ricevere gli aggiornamenti direttamente sul vostro telefono. Vi informiamo che il canale WhatsApp è unidirezionale e non consente interazioni dirette. È possibile reagire ai contenuti in modo anonimo, e nessuno potrà conoscere il vostro numero di telefono o il vostro nome mentre seguite il canale. Potete invece contribuire alla diffusione del canale usando il tasto condividi per segnalare il canale ad amici o colleghi. Questo ulteriore strumento di informazione si aggiunge alle news letter per e-mail e alla presenza di Italia a Tavola su tutti i social principali.

Il Qr Code per accedere al canale WhatsApp di Italia a Tavola

Il quotidiano online di Italia a Tavola ha recentemente superato la straordinaria cifra di 100.000 articoli pubblicati e disponibili gratuitamente in rete, ed è stata da sempre un punto di riferimento nel settore. Il mensile cartaceo ha ormai superato la quota di 300 numeri pubblicati in 37 anni di attività. Al network si aggiunge il mensile digitale Check-In specializzato in turismo enogastronomico e del benessere. Vi auguriamo una piacevole lettura e visione!