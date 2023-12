Ponte dell'Immacolata, 13 milioni di italiani in viaggio: ecco dove

Con l'arrivo del Ponte dell'Immacolata, più di 13 milioni di italiani si preparano a prendere la strada per una pausa. Questa festività, cadendo di venerdì, regala un fine settimana prolungato e invitante, spingendo molti a programmare una mini-vacanza. Secondo l'indagine condotta dall'Istituto ACS Marketing Solutions su un campione di 3.022 italiani, emerge un quadro ricco di interessanti tendenze e preferenze dei viaggiatori italiani. Una delle informazioni chiave è che il 96,3% dei viaggiatori sceglie di esplorare le bellezze dell'Italia, privilegiando così le destinazioni nazionali.

Il Ponte dell'Immacolata, un giro di affari di circa 4,46 miliardi di euro

La motivazione principale di questa folla di viaggiatori è la ricerca del relax (44,9%), seguita dal desiderio di riunirsi con la famiglia (35,3%) e la ricerca del divertimento (25,4%). Ciò si traduce in un giro di affari di circa 4,46 miliardi di euro, anche se l'aumento dei prezzi ha portato il 35,6% dei vacanzieri a ridurre la spesa prevista.

Gli italiani a caccia di relax per il Ponte dell'Immacolata

Le destinazioni più ambite in Italia, come già annunciato, riflettono la varietà delle preferenze: dalle località d'arte alla montagna e alle affascinanti località marine, ognuno sembra cercare il proprio angolo di paradiso all'interno del Belpaese. Le grandi capitali europee rimangono attrattive per il 3,7% dei viaggiatori, anche se in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente.

Prenotazioni, alloggi e durata della vacanza: le curiosità sul Ponte dell'Immacolata

In termini di prenotazioni, il trend mostra una pianificazione precoce: il 43,4% ha prenotato con un mese di anticipo, mentre il 25,7% ha organizzato tutto solo tre settimane prima. L'anticipo è stato dettato anche dal desiderio di ridurre gli effetti dell'inflazione sui costi, una decisione presa dal 35,6% dei vacanzieri. Mentre per l'alloggio, la casa di parenti e amici risulta essere la scelta predominante (35,2%), seguita dagli alberghi e villaggi turistici (26,6%). La durata media della vacanza si attesta a 3,3 notti, mentre la spesa media per persona si aggira intorno ai 432 euro, con una distribuzione che vede il 23,2% del budget destinato ai pasti e il 20,5% al pernottamento. Le attività durante questi giorni spaziano dalle passeggiate alle escursioni, dalla partecipazione a eventi enogastronomici alle visite culturali a musei e monumenti, creando un mix coinvolgente di esperienze.

Ponte dell'Immacolata, i dati dell'indagine dell'Istituto ACS Marketing Solutions

Per quanto riguarda gli spostamenti, la maggioranza (74,5%) opta per l'utilizzo della propria auto, seguita da viaggi in aereo (14%) e in treno (8%), privilegiando soprattutto la comodità nella scelta del mezzo. Ma non tutti si uniranno a questa marea di viaggiatori: il 45% ha rinunciato alla vacanza per ragioni economiche, mentre altri motivi come impegni familiari o la scelta di partire in un periodo diverso hanno influenzato il 26,8% dei non-viaggiatori.

Ponte dell'Immacolata, la parola d'ordine del 2023 è risparmio

«Sicuramente la festività che il calendario 2023 ha fatto cadere di venerdì, ha aiutato i nostri concittadini nel progettare un viaggio - ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Rispetto allo scorso anno, è stato rilevato un aumento del giro di affari. Ma nello stesso tempo abbiamo constatato dai numeri che la parola d'ordine per gli italiani in viaggio quest'anno sarà risparmio. Si tende sostanzialmente a tagliare sulle spese relative all'alloggio, al cibo e ai divertimenti e si pianifica magari una vacanza più breve. Però una cosa sembra chiara: gli italiani stringono la cinghia e non rinunciano a partire. Per noi - ha concluso Bocca - la performance legata al ponte dell'Immacolata rappresenta una prova generale nella prospettiva delle festività natalizie ormai vicine. Per questo vorrei considerare questi risultati, sempre con la massima prudenza, un buon auspicio per lo scenario che avremo di fronte in un futuro molto prossimo».