Locatelli: «Carne coltivata? Deluso dal governo, la compreremo da altri»

Intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di MasterChef (in partenza il prossimo 14 dicembre) il celebre chef e giudice Giorgio Locatelli è "evaso" da tematiche prettamente televisive, riservando una nemmeno tanto leggera stoccata all'attuale Governo. Il cuoco e imprenditore, capo delle cucine della Locanda Locatelli a Londra, afferma nuovamente la sua posizione favorevole (o comunque sia di apertura) verso la carne coltivata, sostenendo come con i recenti provvedimenti l'Italia abbia perso una grossa occasione di mercato e sviluppo di un intero comparto.

Lo chef e giudice di MasterChef, Giorgio Locatelli

Carne coltivata, Locatelli: «L'ho assaggiata e mi è piaciuta»

«Sono rimasto deluso dal Governo quando non ha approvato la sperimentazione della carne in vitro. Ci toccherà comprarla da altri... Con il genio italiano e l’esperienza che abbiamo, avremmo potuto produrre una qualità superiore». Parole che fanno seguito a quelle già pronunciate solo qualche mese fa, quando chef Locatelli affermò di aver assaggiato, e di aver apprezzato, la carne prodotta in vitro.

«Fare un Ddl che la vieti è sbagliato, soprattutto in una fase embrionale. Prima di vietare bisogna conoscere» aveva detto lo chef prima che il Governo votasse contro la produzione sul territorio nazionale di questa alternativa alimentare. «Occorrerebbe ascoltare i nutrizionisti e gli esperti del settore - aveva ammesso ai microfoni dell'AdnKronos - Solo loro possono darci un parere più dettagliato su questo tipo di alimenti. Io ho assaggiato la carne sintetica e mi è piaciuta molto. So che per farla somigliare alla carne bisogna usare tantissimi additivi, per cui su questo naturalmente vanno fatti i dovuti approfondimenti».