Con Enoteca Esselunga vini e distillati vanno in tutta Italia

Dal 12 al 17 dicembre uno storico tram Carrelli 1928 gira per Milano per un brindisi itinerante. Tintinnio di calici per presentare la novità Enoteca Esselunga, una boutique online. Operativo dal 14 novembre, il sito mette in vetrina solo il mondo del vino e dei distillati con consegna in tutta Italia, non solo nelle aree in cui Esselunga è presente con i propri negozi.

Enoteca Esselunga si presenta a Milano su un tram dedicato

Enoteca Esselunga, un mosaico di etichette

«Con Enoteca Esselunga – ha spiegato durante il tour inaugurale il direttore marketing Esselunga Roberto Selva - puntiamo in alto anche in ambito beverage. L’assortimento a oggi è di 1400 referenze. Una selezione meticolosa realizzata in collaborazione con oltre 350 aziende produttrici. Etichette per due terzi italiane. Una cantina che si presenta ai consumatori con bottiglie da 8 a 1.000 euro. Un assortimento completo, che ci permette interpretare i gusti e le tendenze del mercato».

Il team Esselunga durante la presentazione: Daniele Colombo, Roberto Selva, Emanuele Giampieri

Enoteca Esselunga, un lungo percorso enologico

La degustazione in tram, condotta da sommelier Ais guidati da Sara Missaglia, rappresenta un po’ la metafora del percorso di Esselunga nel mondo enologico. Già negli anni ‘80, nell’intento di valorizzare la propria selezione di etichette, utilizzava nei negozi scaffali di colore verde per distinguere i vini dalle altre categorie di prodotto. Alla fine degli anni ‘90, presso il negozio di Casalecchio di Reno (Bologna) fu inaugurata una nuova modalità espositiva: un’area dedicata in cui le bottiglie venivano posizionate non solo in verticale ma anche inclinate. Oggi, negli ottantotto superstore Esselunga e negli otto caveau del format laEsse, l’enoteca ha una sua forte identità, caratterizzata anche dalla presenza di un sommelier a disposizione della clientela. Inoltre, il servizio di consegna a domicilio “Esselunga a Casa” ha permesso di implementare l’offerta con la sezione Grandi Vini.

Una comunicazione incisiva

Enoteca Esselunga, consegne ovunque

Da questo percorso si è delineata l’idea di raggiungere tutta Italia portando a casa dei clienti etichette esclusive di vini e spirits attraverso un viaggio che parte da un magazzino a temperatura controllata, dove viene conservata ogni bottiglia proveniente direttamente dai produttori lungo una filiera corta che permette di consegnare ovunque in modo veloce e garantito. È nata così Enoteca Esselunga. Le consegne in tutta Italia avvengono tra le 24 e le 72 ore dall’ordine, in Lombardia entro le 24 ore e a Milano in giornata.

L’enoteca online è stata sviluppata nell’intento di uscire dai confini del negozio fisico per entrare in una dimensione più ampia, quella del negozio virtuale. Il sito sarà arricchito con informazioni e curiosità sui vitigni e le regioni di provenienza, la tipologia di terreno, le note di degustazione, la corretta temperatura di servizio e l’indicazione del calice migliore da utilizzare. Saranno presenti approfondimenti su aziende, territori e abbinamenti enogastronomici.