Panettoni più piccoli ma più buoni. Sal De Riso: «La gente sceglie la qualità»

Panettone re indiscusso delle feste. Il grande lievitato di origine milanese (realizzato pure da chef e pizzaioli) anche per questo 2023 si conferma il dolce principale del Natale, in versione sia classica (e ci mancherebbe altro) ma anche nelle sue tante "personalizzazioni" e varianti che i grandi maestri pasticcieri sanno conferirgli. Sì, perché sempre più clienti sembrano orientati verso scelte che prediligono la qualità, anche a costo di rinunciare a qualcosa per quanto riguarda la quantità. Un morso in meno, insomma, ma a beneficio del gusto.

Panettoni, Sal De Riso conferma: la gente più orientata verso la qualità

Dati e tendenze che emergono, perlomeno, da un'analisi effettuata da Aibi (l'Associazione italiana bakery ingredients), che disegna uno spaccato dei consumi e delle scelte d'acquisto degli italiani durante il periodo delle festività. È incoraggiante constatare che, nonostante il contesto economico delicato, il mercato dei grandi lievitati, in particolare panettone e pandoro, stia vivendo una fase di crescita in queste feste 2023. La conferma della riscoperta e dell'apprezzamento per i grandi lievitati durante le festività natalizie può essere interpretata come un segno di resilienza e desiderio di mantenere vive le tradizioni gastronomiche, anche in tempi difficili. La crescente popolarità anche a livello internazionale di questi dolci tradizionali italiani può rappresentare un'opportunità per l'espansione del settore alimentare italiano all'estero, contribuendo così a promuovere la cultura gastronomica italiana nel mondo.

Panettoni e pandori, la gente ora fa scelte di qualità

«Al dolce natalizio gli italiani non rinunciano - afferma Alberto Molinari, presidente di Aibi - e hanno le idee molte chiare sulle loro preferenze. La loro scelta cade su prodotti capaci di offrire un’esperienza sensoriale di grande livello. Oggi la magia del Natale passa anche per il buon sapore di panettone e pandoro. Gli italiani spenderanno in modo attento, ma non risparmieranno sulla qualità», la previsione di Aibi.

Il panettone di Sal De Riso - dalla pagina Facebook ufficiale

Rimanendo sul discorso della qualità Sal De Riso conferma il trend di acquisti, e consumi, da parte della gente: «Anche se viviamo un momento particolare, gli italiani hanno già proclamato il panettone re del Natale - osserva convinto il maestro campano. Nelle mie pasticcerie registriamo vendite in aumento per il prodotto da mezzo chilo. È chiaro il messaggio: mangio un po’ meno ma non rinuncio ad un lievitato di qualità. La prudenza negli acquisti c’è, ma non intacca la passione per questi dolci. Questo conferma la fiducia del grande pubblico nel lavoro degli artigiani».

Natale, il panettone rimane un regalo apprezzato

La tendenza del 2023, inoltre, vede nel panettone il regalo ideale: «Questo dolce natalizio rappresenta il meglio della festa e della convivialità - aggiunge De Riso - per giunta, ingredienti di alta qualità, materie prime selezionate e sapienza nella preparazione lo rendono un dono prezioso, questo è ampiamente riconosciuto da anni».

Gli fa eco Luigi Biasetto, collega di Accademia Maestri Pasticceri Italiani, che stima anche la crescita di mercato dei grandi lievitati. «Ci aspettiamo un + 18%. Il motivo è da ricercare nel fatto che i consumatori trovano corrispondenza tra la qualità dei prodotti artigianali ed il costo».