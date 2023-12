La novità di Natale: arrivano i panettoni dei pizzaioli. Ecco come e dove comprarli

Non solo i pasticcieri a realizzare, in maniera artigianale e spesso in edizione limitata, i dolci del Natale. Panettoni, così come anche i pandori, negli ultimi anni sono diventati prerogativa anche di numerosi chef, alcuni pure stellati, su e giù per l'Italia. Ancor più di recente, a testimonianza del fermento di questo periodo, più di qualche pizzaiolo si è cimentato nella realizzazione dei dolci simbolo delle feste.

Panettoni, le proposte dei pizzaioli

La crescita progressiva del mondo pizza si nota, dopotutto, anche nella capacità dei maestri dell'arte bianca di sperimentare nuove preparazioni, ma quando si tratta di lievitati dopotutto chi meglio di loro per creare qualcosa di buono e unico? Andiamo quindi alla scoperta di alcuni pizzaioli che, per l'incombente Natale, hanno deciso di proporre la loro linea di panettoni.

In aeroporto il panettone di Luca Pezzetta

Il panettone artigianale di Luca Pezzetta è approdato all’Aeroporto di Roma-Fiumicino. Il panettone è realizzato con lievito madre vivo da Luca Pezzetta, proprietario della Pizzeria Clementina di Fiumicino: un prodotto “local”, caratteristica sempre più ricercata dai passeggeri in transito all’aeroporto “Leonardo Da Vinci”. Dal 7 dicembre il panettone si può acquistare anche presso il MICRO FORNO Luca Pezzetta (Via Giovanni Battista Grassi, 22, Fiumicino Rm) e online.

Il panettone, in esposizione, di Luca Pezzetta

Il progetto di packaging è opera dello studio creativo romano “Slevin”. Il lievitato del pizzaiolo è in vendita all’interno dei negozi Aelia Duty Free dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci”, grazie a un accordo stipulato con Lagardère Travel Retail Italia, leader nel settore del Travel Retail.

Il panettone "agrumato" di Francesco Gigliotti

Abbinare il Natale al mangiar bene è semplice, al mangiar sano meno, ma in realtà questa oggi non è un'utopia. A realizzare questo “sogno” è Francesco Gigliotti che presenta per questo Natale 2023 il tre versioni: Tradizionale, ai Cioccolati, al Pistacchio del suo panettone ai grani alti e antichi.

Il panettone di Francesco Gigliotti

Il panettone di Francesco Gigliotti ha una base unica costituita da pasta madre, un mix di farine di grani alti e antichi, burro italiano, miele, uova, panna, zucchero di canna, canditi, sale, vaniglia e una “pasta agrumata” fatta in casa che raccoglie i migliori agrumi italiani: arance, limoni, mandarini e pompelmo. I panettoni sono disponibili presso Centrale Gastronomica in via Indipendenza 45 a Bologna e online.

Il panettone di Gabriele Bonci

Dici pizza e subito viene in mente lui, Gabriele Bonci. Il fornaio che, a suo modo, ha rivoluzionato il mondo della pizza non poteva mancare l'appuntamento con i grandi lievitati delle feste.

Il panettone di Bonci

Tradizionale, mandorlato e al cioccolato per una scelta all'insegna del gusto e della gola. Per realizzare i prodotti vengono, inoltre, utilizzati canditi di agricoltura consapevole. Tutti acquistabili sullo shop online.

Il panettone salato di Manuel Maiorano

Prendere il lievitato natalizio per eccellenza, il panettone, e trasformarlo in qualcosa di differente, in grado di celebrare due eccellenze gastronomiche toscane come la Cinta Senese e il pecorino di grotta, in maniera del tutto fuori dagli schemi.

Il panettone di Manuel Maiorano

Con questo spirito in vista delle festività di fine anno il maestro lievitista Manuel Maiorano - titolare de “La Fenice Pizzeria Contemporanea” a Pistoia - ha realizzato un inedito panettone salato, dall'impasto classico (bilanciando al milligrammo sale e zucchero), in cui però i tradizionali canditi e l'uvetta vengono sostituiti dalla Cinta Senese Dop della macelleria Savigni di Pavana (Pistoia) e dal formaggio pecorino di grotta. A completare la ricetta, un crumble di olive taggiasche, grani di pepe di Sichuan ed olio evo biologico, cultivar Moraiolo.

Da Napoli il panettone di Diego Vitagliano

Anche uno dei maestri della pizza più in ascesa degli ultimi anni, Diego Vitagliano, propone i suoi panettoni. Classico, ai tre cioccolati, caffè e caramello la scelta che si può attuare sullo shop del sito ufficiale oltre che disponibili presso le pizzerie di Bagnoli, Pozzuoli e Napoli a Borgo Santa Lucia.

Il panettone classico di Diego Vitagliano

Il panettone è un lievitato morbido e profumato, leggero, molto alveolato fatto con lievito madre e materie di prima qualità come le bacche di vaniglia Bourbon, uvetta australiana. La sua lievitazione è molto lunga ed è forse questo il segreto della sua fragranza.

Da Roma il panettone di Granum

Si va anche nella città di Roma per scoprire i panettoni della pizzeria Granum.

Il panettone di Granum

Quattro le referenze a disposizione dei clienti: Classico, Mandorlato, Cioccolato con glassatura fondente, Milanese. L'acquisto può essere effettuato presso la pizzeria situata in via Delle Acacie, 1.

Il panettone di Gabriele Scilocchi

Gabriele Scilocchi, in arte Mr Grezzo, per questo Natale ha deciso di sfornare tre tipologie di panettoni che condividono un aspetto in comune: non hanno canditi. Crema al pistacchio (ricoperto con glassa al pistacchio, granella e pistacchi interi), crema al Kinder Bueno (con glassa al cioccolato bianco e granella di nocciole caramellate) e quello con glassa al cioccolato fondente, guarnito con aranciacandita, ripieno al rum e gocce di fondente.

Il panettone di Gabriele Scilocchi

I panettoni si possono ordinare tramite messaggio direct e ritirare presso il ristorante Poggio della Guardia di Viterbo.

Il panettone a lunga lievitazione di Massimiliano Prete

Un gusto autentico, reso inconfondibile dalle materie prime: farina e lievito madre, arancia candita di Mauro Morandin, uva passa, burro di Fattorie Fiandino e bacca di vaniglia.

Il panettone di Massimiliano Prete

Una lunga lievitazione di 36 ore permette alla pasta madre di esprimersi al meglio, rendendo l’impasto del panettone di Massimiliano Prete arioso e profumato. Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale panettone con pasta madre, acquistabile sullo shop online.

Il panettone "SapoRito" di Renato Bosco

Non poteva cerco mancare Renato Bosco in questa lista. Il panettone artigianale "made in SapoRè" viene realizzato con Pasta Madre Viva, farcita di arancia candita e uvetta sultanina.

Il panettone di Renato Bosco

Un must per le festività natalizie che non deve mai mancare. Disponibile sul sito ufficiale.