“Ristoranti che passione”, presentata la guida 2024 e premiate le esperienze top

Oltre 650 ristoratori coinvolti dalla prima edizione, 300 locali (da 20 a 200 coperti) provati ogni anno, 120 ristoranti selezionati tra i quali 8 stelle Michelin. E poi ancora un sito web interattivo e una app dedicate, con itinerari del gusto e promozioni saporite. La Guida 2024 “Ristoranti che passione” - che segna la 17ma edizione dell'iniziativa editoriale - è stata presentata dall'editore Riccardo Penzo con l'Associazione provinciale pubblici esercizi di Padova in occasione della consegna dei Premi Che Passione ai locali che curatore e clienti hanno identificato come icone di qualità appassionata.

Ristoranti che passione, presentata la nuova guida

I premiati della nuova guida “Ristoranti che passione”

Sono stati premiati come miglior locale il Camaleonte Cucina Caffè di Alonte (Vi), per il miglior cibo ex aequo il ristorante dell'Hotel Alpi Foza sull'Altopiano asiaghese e Le Vescovane a Longare (Vi), per il miglior servizio la Trattoria Molin Vecio di Caldogno (Vi) e l'Antoca Trattoria Moreieta di Arcugnano. Il predominio vicentino scema con il miglior rapporto qualità/prezzo, dove prevalgono Era Ora Restaurant a Campo San Martino (Vi) e il San Marco ad Arcole (Vr), Incàlmo in quel di Este (Pd) ha il miglior ambiente, mentre la migliore comunicazione è del Bacaro Il Gusto di Fossò, nel Veneziano. I locali più votati dai clienti sono vicentini: il Ristorante Ai Canonici di Barbarano Mossano e Non Solo Osteria di Caldogno.

Ristoranti che passione, un'idea regalo per il Natale

Le menzioni speciali sono per il Ristorante Ai Dogi di Chioggia, per il talento emergente Miriam Torre del Capperi Restaurant & Lounge di Vicenza e infine, come miglior sommelier, la sezione operata dall'Ais Veneto è caduta sul giovane Fabio De Faveri del Tivoli a Cortina d'Ampezzo e su Fabio Pagliarin della Baracca Storica Hostaria di Trebaseleghe (Pd).

Cos'è e come funziona “Ristoranti che passione”

Ristoranti che passione è il network che punta a sostenere l'esperienza enogastronomica tra Veneto, Friuli e Lombardia con esclusive promozioni (dal 20 al 50% di sconto) che vengono applicate al conto per due persone - servizio e bevande esclusi - alla prima visita nei locali.

Ideato nel 2007 da Riccardo Penzo, appassionato gourmet vicentino, il network ad oggi conta più di 150 locali selezionati su prova diretta e porta il valore di oltre settemila Card Che Passione emesse. «Segno distintivo che accomuna questi locali - dichiara il curatore - è la passione espressa in sala, oltre alla professionalità della cucina. La volontà comune è di favorire i consumatori in alcuni giorni della settimana con delle promozioni, alla prima visita, grazie alla Card concessa agli iscritti che provano i locali». Come funziona? Si acquista la guida cartacea o la versione digitale, ricevendo la card Che Passione e iniziando un personale tour tra i locali selezionati. «Dopo una o due uscite l'acquisto della Card viene già ripagato”, osserva Penzo. Grazie alla nuova app per mobile, all'ebook provinciale e al cartaceo illustrato, si riesce ad attrarre anche i giovani appassionati di enogastronomia. L'app è gratuita da scaricare mentre la copia cartacea si trova in libreria a partire da 50 euro, con membership card da attivare in pochi secondi per ottenere le promozioni nei ristoranti.