Il caro Natale non spegne i viaggi: valige pronte per 8 milioni e mezzo di italiani

Caro prezzi e inflazione sì, ma nonostante l’incertezza, gli italiani non rinunciano a festeggiare il Natale fuori casa. Otto milioni e mezzo hanno, infatti, le valigie pronte, ma potrebbero aumentare se i 2 milioni di indecisi partissero all’ultimo minuto. È quanto emerge dal Focus sul Natale dell’Osservatorio Turismo Confcommercio realizzato in collaborazione con Swg su un campione composto da 1048 cittadini italiani. Chi parte lo farà con un occhio attento alla spesa, che si aggirerà complessivamente intorno ai 3 miliardi di euro.

Otto milioni e mezzo di italaini pronti a partire per Natale

Natale in viaggio? Gli italiani scelgono l’Italia

La maggior parte, l'83%, resterà in Italia, nonostante la voglia di tornare pienamente alle abitudini pre-pandemia incrementi, rispetto al 2022, l'apprezzamento per destinazioni estere, quasi tutte europee. In particolare, un italiano su quattro sfrutterà praticamente tutto il ponte natalizio, concedendosi tre o quattro pernottamenti a destinazione, mentre uno su cinque, con oltre cinque pernottamenti, andrà probabilmente a collegare Natale e Capodanno in un'unica vacanza lunga.

Per gli altri la permanenza fuori casa sarà al massimo di due notti, prevalentemente in località vicine al luogo di residenza o senza uscire dalla propria regione. Quanto al raggio degli spostamenti nel confronto con il 2022 scende dal 57% al 40% la quota di coloro che resteranno comunque all'interno della regione di residenza, mentre salgono dal 36% al 44% i vacanzieri che si spingeranno oltre, restando comunque in Italia. Sale, inoltre, dal 7% al 17%, la quota di chi ha invece in programma un viaggio oltre confine.

Natale in viaggio: la metà degli italiani sceglie l’albergo

Poco più della metà dei viaggiatori soggiornerà in strutture turistico ricettive, prevalentemente alberghi seguiti da b&b, mentre l'altra metà opta quasi esclusivamente per l'ospitalità presso amici e parenti o il soggiorno in seconde case.

Natale in viaggio: tutti in montagna

Regina del Natale è la montagna, scelta da un italiano su tre. Città d'arte e grandi città e borghi totalizzano complessivamente un ulteriore 32% delle preferenze mentre le località della costa, scelte in prevalenza da chi circoscrive gli spostamenti ai confini della propria regione, sono la destinazione di un ulteriore 21%. Ne risulta un panorama delle destinazioni che premia Lazio, Trentino-Alto Adige, Campania e Lombardia sulle scelte di Italia mentre, per l'estero, Francia, Germania, Inghilterra e Austria sono le nazioni più gettonate.