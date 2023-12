Capodanno al ristorante: crescono presenze e spesa media degli italiani

Il numero di italiani che scelgono di celebrare il Capodanno in un ristorante sta aumentando. Il Centro Studi di Fipe-Confcommercio, infatti, ha reso noto che si prevedono 4,6 milioni di persone presenti in 75mila ristoranti nella notte di San Silvestro e ciò rappresenta un aumento del 2,2% rispetto all'anno precedente. A questo incremento di presenze si accompagna poi un aumento significativo della spesa, che quest'anno dovrebbe raggiungere i 433 milioni di euro, registrando un +4,6% sul 2023.

In calo, invece, il numero dei ristoratori che ha deciso di essere aperto per l'occasione: quest'anno presterà servizio, infatti, il 56,7% dei ristoranti, contro il 59,1% del 2022. La maggioranza dei locali prevede nell'offerta esclusivamente la cena (84,1%) per una spesa media di 94 euro a persona, mentre la restante parte, circa il 16%, ha organizzato anche un vero e proprio veglione con spettacoli e musica, il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 121 euro a persona.

Capodanno 2023 al ristorante: un trend simile a quello di Natale

Per Luciano Sbraga, direttore del Centro Studi di Fipe-Confcommercio, «il trend delle presenze al ristorante per il Capodanno 2023 ricalca quello osservato per il Natale, anche se di minore intensità per effetto di un numero significativo di ristoranti che per l'ultimo dell'anno ha deciso di non aprire».

Inoltre, «i ristoranti confermano di essere un punto di riferimento per tante persone non solo per il pranzo di Natale, ma anche per il cenone di fine anno sia per chi vuole soltanto cenare iniziando il nuovo anno in uno dei tanti locali di intrattenimento o in qualche piazza delle nostre città sia per chi dopo la cena vuole proseguire la serata nello stesso posto. I prezzi in moderata crescita, inoltre, confermano che neppure nelle occasioni di grande appeal le imprese del settore adottano politiche commerciali disinvolte».

Un Capodanno 2023 all'insegna del Made in Italy

Sarà, infine, un Capodanno all'insegna del Made in Italy: a fronte di una stima complessiva di 1,3 milioni di bottiglie stappate per il brindisi di fine anno, il 59,7% dei ristoranti servirà solo bollicine rigorosamente italiane.

Al contrario, il 32% consentirà ai propri clienti di scegliere tra spumante e champagne, mentre nel 9,3% dei ristoranti i commensali troveranno solo bollicine d'Oltralpe.