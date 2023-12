Capodanno in piazza: tutti i migliori eventi nelle città italiane

Il Capodanno in piazza è una tradizione che, nonostante gli anni passino, fatica a tramontare. Sono in tanti a scegliere di passare il loro 31 dicembre all'aria aperta insieme ad altre centinaia di persone e, non a caso, sono ancora tantissime le città che organizzano per l'ultimo giorno dell'anno degli appuntamenti ad hoc. Si tratta, quasi sempre, di concerti, che vedono molte volte coinvolti anche grandi nomi della musica italiana e si concludono, altrettanto spesso, con spettacoli pirotecnici. Aspetto da non sottovalutare è poi il fatto che, quasi sempre, siano totalmente gratuiti. Per darvi una mano nella scelta, abbiamo pensato di raccogliere tutti gli eventi in programma per Capodanno nelle maggiori piazze italiane. Eccoli.

Capodanno in Italia: cosa fare nelle maggiori piazze italiane?

Capodanno in piazza: a Milano niente concerto, a Venezia i fuochi d'artificio

Parlando di Capodanno in piazza, fa notizia l'assenza di Milano. Il capoluogo meneghino, anche quest'anno, ha scelto di non organizzare concerti in piazza Duomo. L'ultima volta risale, ormai, al Capodanno 2019. Il motivo? Soprattutto economico. «Per fare in maniera seria il concerto, il costo è di un milione di euro - ha confermato il sindaco Sala - Credo che in questi momenti difficili vadano privilegiate altre cose. Non ci sono altri motivi se non che io vorrei che il bilancio fosse approvato entro fine anno in consiglio comunale». Per chi si trova al Nord le alternative, comunque, non mancano.

Fuochi d'artificio a Venezia

Spostandosi in Veneto, per esempio, la proposta è ampia e variegata. A Venezia è in programma un grande spettacolo pirotecnico. La visuale migliore per godere dello spettacolo sarà in prossimità della fermata Actv Arsenale: Riva degli Schiavoni, Riva Ca’ di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri (i fuochi non saranno visibili da Piazza e Piazzetta San Marco). Padova, invece, saluterà l'anno in musica. Nella città del Santo sarà di scena Francesco Gabbani, con un concerto in piazza Insurrezione. Le celebrazioni si estenderanno anche a Prato della Valle, l'area della pista di pattinaggio si trasformerà in un polo di musica e animazione. Qui, dj e speaker intratterranno il pubblico fino alle 2 di notte. Per quest'anno, però, niente spettacolo pirotecnico. Musica anche a Verona e a Vicenza. Nella città dell'Arena canteranno i quattro finalisti di X Factor 2023, che si esibiranno in Piazza Brà. A mezzanotte ci sarà anche uno spettacolo pirotecnico. A Vicenza toccherà a Max Gazzè.

Festa in piazza anche a Torino, anche se a numero chiuso. Il tetto è fissato a diecimila persone e per accedere all'area di piazza Castello servirà prenotare il proprio biglietto sul sito del Comune, gratuitamente. In programma un Dj set e la musica de Lo Stato Sociale. Per il concerto di musica classica nel pomeriggio del 1° gennaio, con l’Orchestra Filarmonica Torino che omaggerà il Bicentenario del Museo Egizio, non sarà invece necessaria la prenotazione e in questo caso la capienza massima sarà di ottomila spettatori. A Genova sarà di scena il Capodanno di Canale 5, che vedrà sul palco Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di 'Amici'.

Da Bologna a Napoli: ecco cosa fare il 31 dicembre

Scendendo verso sud si incontra Bologna, dove 31 dicembre significa rogo del Vecchione in piazza Maggiore, tradizione benaugurale per l'inizio del nuovo anno. L'evento sarà accompagnato a partire dalle 22 dalla "Serata spaccatacchi" con il dj-set del duo Nina’s Drag Queens basato su una selezione musicale con grandi classici della disco-music, revival, rock, elettronica e remix di ogni genere. A Firenze, invece, per Capodanno è previsto l'arrivo di Diodato. Il cantante si esibirà in piazza della Signoria. E sarà proprio piazza della Signoria il centro di una serie di appuntamenti sparsi in città per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Sei le piazze coinvolte per un Capodanno diffuso. Oltre al concerto di Diodato, si farà festa in piazza Santissima Annunziata con il jazz di Circolo Exwide, in piazza San Giovanni con i cori gospel di Musart, in piazza Santa Croce con l’orchestra di Toscana Classica, in piazza del Carmine con l’orchestra pop di Anfiteatro 2010 e in piazza Santo Spirito e Oltrarno con la Marching band itinerante di Music Pool.

Piazza della Signoria a Natale

All'insegna della musica anche il Capodanno di Roma. In programma al Circo Massimo c'è il concerto organizzato da Rds che vedrà sul palco Lazza, Francesca Michielin e Blanco. Un evento completamente gratuito. La festa capitolina proseguirà dopo il brindisi al nuovo anno con uno speciale DJ set firmato Dimensione Suono Roma. Terzetto d'artisti anche per Napoli. Piazza Plebiscito sarà animata da Arisa, i The Kolors ed Enzo Avitabile.

Il capodanno a Piazza Plebiscito

I riflettori del Sud saranno, però, puntati su una meta insolita: Crotone. La città pitagorica ospiterà, infatti, il Capodanno della Rai, con moltissimi cantanti e ospiti di vario genere. A condurre sarà Amadeus e sul palco sfileranno Annalisa, Paola & Chiara, i Ricchi & Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D'Amico, gli Autogol, Maninni.

Grande spettacolo anche a Palermo, dove sul palco di piazza Politeama si esibirà una delle artiste più in vista del momento, Elodie. Con lei ci saranno numerosi artisti locali, con una proposta molto variegata, che comprende musica pop, classica, elettronica e persino rap. Dopo il concerto, si ballerà fino a tarda notte con Ornella P. Dj Set che salirà sul palco anche durante la serata per una combo inedita con i musicisti. Grande nome anche per il Capodanno in piazza di Cagliari. Il capoluogo sardo ospiterà, nello spazio concerti della Fiera, l'esibizione di Marco Mengoni.

Marco Mengoni

Capodanno 2023, massima sicurezza nelle piazze italiane

In ogni caso, nonostante la gioia dei festeggiamenti, tutti i prefetti d’Italia sono invitati a pianificare idonei dispositivi di sicurezza in occasione della notte di Capodanno. «Soprattutto in relazione agli eventi organizzati in luoghi pubblici e presso tutti quei siti ove tradizionalmente, anche in assenza di specifiche iniziative, si registrano con l'approssimarsi della mezzanotte alte concentrazioni di persone» si legge nella circolare inviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza.

In particolare, la circolare inviata a tutti i prefetti dal Dipartimento della Pubblica sicurezza invita a prestare attenzione per la notte di Capodanno «in considerazione dell'attuale delicato contesto politico internazionale, connotato dall'acuirsi di tensioni, soprattutto nell'area mediorientale, che hanno elevato il rischio di azioni di natura terroristica, questi festeggiamenti rappresentano eventi da attenzionare con particolare riguardo sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

La sicurezza deve essere garantita attraverso «misure per evitare situazioni di eccessivo assembramento anche facendo ricorso a specifici servizi di vigilanza dall'alto per la tempestiva rilevazione e conseguente gestione di eventuali criticità». «Occhio anche agli episodi di criminalità diffusa ed ai gruppi di giovani che, richiamati attraverso i social, potrebbero dar luogo a condotte illecite». Perciò i luoghi di svolgimento delle iniziative programmate «dovranno essere oggetto di mirati controlli preventivi e bonifiche». Andrà inoltre potenziata l'attività informativa per la tempestiva individuazione di «feste illegali tipo rave party».