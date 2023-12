Monza Brianza la provincia migliore per quanto riguarda ricchezza e consumi

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la sua attesa classifica annuale sulla qualità della vita nelle province italiane, basata e stilata analizzando un totale di 90 indicatori suddivisi in sei differenti categorie. Udine si è distinta come la provincia in cui si vive meglio e per la prima volta si piazza in testa alla graduatoria, seguita da Bologna e Trento.

Monza Brianza prima nella categoria Ricchezza e consumi

La situazione del Centro e Nord Italia prevale nella parte alta della classifica, mentre molte province del Sud soffrono nel confronto, relegandosi nelle ultime posizioni.

Monza e Brianza in testa per ricchezza e consumi. Quarta per lavoro

Per quanto riguarda la categoria Ricchezza e Consumi la provincia di Monza-Brianza arriva prima (seconda Aosta), grazie a buoni risultati nella spesa media delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli e ai dati immobiliari. Calcolati criteri come anche i depositi bancari, spesa per beni durevoli, il numero di Isee bassi, i redditi di cittadinanza, i finanziamenti attivi, il prezzo delle case e i canoni di affitto, l’inflazione territoriale.

Risultato: primo posto in Italia, mentre è quarta posizione nazionale per “Affari e lavoro”, che comprende sotto indicatori come ecommerce (secondo posto italiano), nuove imprese e startup, infortuni sul lavoro (pochi rispetto alle medie nazionali), fallimenti e cessazioni attività di impresa, tasso di occupazione. Bene anche la provincia di Bergamo: la Capitale della cultura 2023 (insieme a Brescia), sale al 5° posto della classifica dei territori più vivibili, migliorando l'ottava posizione conquistata nel 1990 e conquistando il primato nella classifica tematica Ambiente e servizi.

L'inflazione influenza la spesa delle famiglie

L’impennata dei costi (dal mutuo alle bollette, passando per la spesa e le vacanze) ha portato le famiglie italiane a intaccare i propri risparmi. L'aumento dell'inflazione nel 2022 ha avuto conseguenze significative sulla spesa delle famiglie italiane, in particolare su beni durevoli, con una diminuzione complessiva del 2,6% rispetto all'anno precedente. Il record negativo si è registrato in provincia di Siena, dove la spesa è scesa da 3.107 a 2.180 euro, rappresentando una diminuzione del quasi 30% rispetto al 2021.

In risposta a queste sfide economiche, una parte della popolazione ha optato per l'indebitamento come soluzione. Tra giugno 2022 e giugno 2023, la presenza di crediti attivi è aumentata del 12%. Questo fenomeno potrebbe riflettere la difficoltà di alcune famiglie nel ridurre completamente le spese di fronte all'incremento dei costi.

Come è stata calcolata la classifica: i criteri utilizzati

Il Sole 24 Ore utilizza una metodologia dettagliata, assegnando punteggi alle province su 90 indicatori divisi nelle categorie "ricchezza e consumi," "affari e lavoro," "ambiente e servizi", "demografia, salute e società", "giustizia e sicurezza", e "cultura e tempo libero". Ogni indicatore assegna mille punti alla provincia migliore e zero a quella peggiore.

Udine, primo posto in classifica
Bologna si piazza in seconda posizione
Trento arriva terza

Alcune delle protagoniste:

Udine in testa: Udine ha guadagnato la prima posizione grazie a un incremento di 11 piazzamenti rispetto al 2022. L'abbondanza di strutture per il benessere, la bassa incidenza di reati informatici e furti di auto, uniti a poche famiglie con Isee inferiore ai 7.000 euro, hanno contribuito al suo successo.

Bologna, già vincitrice in passato, si è distinta per "demografia, salute e società," mentre Trento ha primeggiato per sportività, qualità della vita degli anziani e l'ecosistema urbano. Milano: nonostante sia all'ottavo posto, Milano si è classificata come la migliore per "affari e lavoro."

Qualità della vita, Firenze indietro a causa di furti e rapine

Firenze scivola in classifica, paga furti e rapine. Passi indietro anche per Trieste e Bolzano:

Firenze: caduta dalla terza posizione del 2022 a causa dell'aumento di denunce di furti e rapine, affitti in crescita e nuovi parametri come il consumo di farmaci contro l'obesità.

caduta dalla terza posizione del 2022 a causa dell'aumento di denunce di furti e rapine, affitti in crescita e nuovi parametri come il consumo di farmaci contro l'obesità. Trieste e Bolzano: uscite dalle prime dieci posizioni, con Trieste penalizzata per la produzione di energia da fonti rinnovabili e Bolzano per il numero di scuole accessibili e farmacie.

Firenze scivola in classifica

Al Sud le province meno vivibili

La situazione nel Sud Italia non è delle più felici, stando all'analisi condotta dal Sole 24 Ore. Tante infatti le province del Meridione nella parte bassa della classifica: nelle ultime 40 posizioni scivolano ben nove province del Centro o del Nord, tre più dell’anno scorso, con Foggia classificata come la provincia con la qualità della vita peggiore, seguita da Caltanissetta e Napoli.

Qualità della vita, la classifica delle province più vivibili

Di seguito la classifica di tutte le province più vivibili redatta dal Sole 24 Ore: