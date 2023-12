Trenitalia, le novità per l'inverno: Milano-Roma in 2 ore e 50 minuti

Intermodalità, ambiente e turismo. Sono queste le tre colonne che sostengono l'offerta invernale di Trenitalia. Un'offerta che è stata presentata in grande stile alla stazione Centrale di Milano, alla presenza, fra gli altri volti noti, anche del tecnico della nazionale italiana di calcio Luciano Spalletti. La Winter Experience 2023 coinvolge tutto il Polo passeggeri delle Ferrovie (Trenitalia, Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani) e prenderà il via il 10 dicembre, portando in dote numerose novità, tra cui i due nuovi collegamenti no-stop che porteranno i viaggiatori da Milano a Roma in 2 ore e 50 minuti.

Il nuovo volto dell'app di Trenitalia

Il primo cambiamento arriva dall'app di Trenitalia. Come ha spiegato Mario Alovisi, direttore marketing dell'azienda, l'obiettivo è fornire all'utente un'esperienza che sia allo stesso tempo completa e semplice. Sono state quindi aggiunte alcune nuove funzioni. In primis, la possibilità di avere una proposta personalizzata, qualora si scelga di condividere dati e geolocalizzazione. Questo significa offerte su misura e, tra le altre cose, possibilità d'acquisto rapido dei biglietti visionando sull'app il tabellone della stazione in cui ci si trova e selezionando il treno che ci interessa. E ancora, ampia offerta di servizi integrati, acquistabili direttamente sull'app, e il “door to door. In sostanza, l'app non guiderà più soltanto da stazione a stazione, ma comprenderà anche il trasporto pubblico locale e le indicazioni pedonali.

Frecciarossa sempre più veloce tra Roma e Milano

Con oltre 270 Frecce al giorno per circa 130mila posti offerti e 5 milioni di passeggeri provenienti da tutto il mondo (+80% rispetto al 2019), il Frecciarossa è ormai diventato un punto di riferimento per il trasporto nazionale. Tra Milano e Roma, come anticipato, ci saranno due nuovi collegamenti no-stop da record: si viaggerà in 2 ore e 50 minuti. Salgono così a 100 i collegamenti quotidiani tra la Capitale e Milano, con oltre 50mila posti offerti e una frequenza media di un treno ogni 15 minuti nelle ore di punta.

Trenitalia ha presentato la nuova tratta che collegherà Milano e Roma in 2 ore e 50 minuti

Rimodulato anche il servizio di ristorazione a bordo, sempre più vicino alle richieste dei clienti. Novità anche per i FrecciaLounge: dopo Roma Termini, entro il 2024 saranno rinnovate le aree di Milano Centrale, Napoli Centrale, Bologna e Firenze. Il network Frecciarossa si completa con i collegamenti FrecciaLink che raggiungeranno città d'arte e alcune delle località di montagna più belle e apprezzate d'Italia.

La rivincita degli Intercity

Uno spazio importante nella nuova offerta invernale di Trenitalia lo trovano anche gli Intercity, una tipologia di treno che negli ultimi anni sta vivendo una vera e propria rinascita. Non soltanto a livello nazionale, dove da sempre giocano un ruolo importante negli spostamenti nord-sud, ma anche a livello internazionale.

Così, dopo il successo dell'ultima stagione invernale è stato confermato il collegamento con Intercity Notte fra Roma e San Candido, che consente di raggiungere anche le principali mete turistiche del Trentino-Alto Adige, e il collegamento con Intercity che porta a Bardonecchia. Confermata anche l'offerta crossborder tra Italia, Svizzera, Austria e Germania. Intercity, Intercity Notte, Eurocity ed Euronight mettono a disposizione dei viaggiatori circa 170 collegamenti al giorno. In aggiunta, sul tema della sostenibilità, a partire dal 10 dicembre l'attraversamento dello Stretto di Messina sarà in modalità ibrida. Le manovre di ingresso e di uscita del treno dal traghetto saranno effettuate utilizzando locomotori a batteria e non più a diesel. Per quanto riguarda le offerte, invece, interessante la proposta “Insieme”, che prevede sconti fino al 60% per gruppi da tre a cinque persone.

L'offerta di Regionali e Busitalia

Il trasporto regionale è caratterizzato da treni sempre più nuovi e attenti alle esigenze dei viaggiatori. Negli ultimi 2 anni sono arrivati 175 nuovi convogli a basso impatto ambientale. Tante, anche in questo comparto, le novità all'orizzonte. Dall'1 gennaio, per esempio, partirà il nuovo servizio Torino-Caselle, a cui farà seguito l'attivazione di nuovi treni diretti tra Punta Raisi, l'aeroporto di Palermo, e Agrigento, Capitale della Cultura 2025.

In aggiunta ai Regionali, l'offerta del Polo passeggeri è arricchita ulteriormente da Busitalia e Ferrovie del Sud Est. Sono oltre 9.800 i collegamenti quotidiani di Busitalia in Umbria, Veneto e Campania. Il comparto ha ampliato il suo parco mezzi con 150 nuovi autobus elettrici. In Puglia circolano 230 treni di Ferrovie del Sud Est insieme a 1.400 corse in bus al giorno, per una programmazione oraria integrata con quella di Trenitalia.

I numeri in crescita del Polo passeggeri di Trenitalia

L'amministratore delegato Luigi Corradi ha presentato i numeri del Polo passeggeri. In totale sono 24mila i collegamenti nazionali al giorno in treno e bus e 13mila i collegamenti in Europa. Trenitalia, infatti, da tempo è uscita dai confini nazionali e opera anche in Spagna, Grecia, Germania, Austria, Svizzera, Francia e Olanda.

L'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi

Il bilancio, nel complesso, è più che positivo. Nei primi 10 mesi dell'anno le società del Polo Passeggeri del Gruppo FS hanno registrato più di mezzo miliardo di passeggeri (+20% rispetto al 2022), di cui 100 milioni solo in estate. I picchi a luglio e agosto: Frecciarossa (8 milioni di passeggeri, +21% rispetto al 2022), Intercity (4 milioni di passeggeri, +8% rispetto al 2022) e Regionale (65 milioni di viaggiatori, +12% rispetto al 2022). È cresciuto il numero dei biglietti acquistati sui canali digitali (+31% rispetto allo scorso anno), trainato da coloro che hanno acquistato dall'estero. Oltre 190mila le bici trasportate a bordo treno (+20% rispetto al 2022). Trenitalia si conferma azienda pet friendly: oltre 310mila animali domestici hanno viaggiato nei primi 10 mesi dell'anno (+40% rispetto allo scorso anno).