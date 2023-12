Verdure e ortaggi freschi: una filiera di eccellenza da valorizzare e tutelare

Si è tenuto un incontro con la stampa presso lo stabilimento produttivo di Ortoromi di Borgoricco (Pd), azienda associata del Gruppo IV Gamma di Unione Italiana Food. L'associazione IV Gamma in questa occasione ha voluto sottolineare il momento complesso e critico degli ortofrutticoli pronti al consumo.

Prodotti ortofrutticoli freschi: una filiera da tutelare

Che cos'è la IV Gamma?

Nel 2011 è stata approvata la legge 77 che stabilisce norme e regole del mercato ortofrutticolo, suddividendo in cinque gamme i prodotti presenti nel mercato.

Prima Gamma : ortofrutta fresca tradizionale.

: ortofrutta fresca tradizionale. Seconda Gamma : verdure in conserva proposte in barattolo.

: verdure in conserva proposte in barattolo. Terza Gamma : verdure surgelate.

: verdure surgelate. Quarta Gamma : sono le verdure e prodotti ortofrutticoli freschi che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici, garantendone la sicurezza . Si tratta di parametri chiari per quanto riguarda le modalità di lavaggio, la catena del freddo e l'etichettatura . Infatti la catena del freddo è una costante che accompagna il prodotto dalla raccolta all'imbustamento. Dal punto di vista nutrizionale gli ortaggi sono equiparabili a quelli della prima gamma, inoltre sono fruibili in ogni luogo.

: sono le . Si tratta di parametri chiari per quanto riguarda le modalità . Infatti la catena del freddo è una costante che accompagna il prodotto dalla raccolta all'imbustamento. Dal punto di vista nutrizionale gli ortaggi sono equiparabili a quelli della prima gamma, inoltre sono fruibili in ogni luogo. Quinta gamma frutta e verdure cotte, confezionate e pronte al consumo

Le aziende associate

Le 8 aziende associate al Gruppo IV Gamma di Unione Italiana Food rappresentano le migliori realtà produttive e commerciali del settore e, complessivamente, coprono circa il 70% della produzione italiana del fresco confezionato pronto al consumo.

Agribologna : consorzio ortofrutticolo nato nel 1989, ha sede a Bologna;

: consorzio ortofrutticolo nato nel 1989, ha sede a Bologna; Bonduelle Italia : in Italia dal 1986, ha sede a San Paolo d'Argon (BG);

: in Italia dal 1986, ha sede a San Paolo d'Argon (BG); La Linea Verde SpA: ha sede a Manerbio (BS) e rappresenta l'evoluzione dell'azienda agroalimentare fondata nel 1991 dai fratelli Giuseppe e Domenico Battagliola;

SpA: ha sede a Manerbio (BS) e rappresenta l'evoluzione dell'azienda agroalimentare fondata nel 1991 dai fratelli Giuseppe e Domenico Battagliola; Ortoromi SOC. COOP AGR: società cooperativa agricola costituita nel 1996, sede a Borgoricco (PD);

SOC. COOP AGR: società cooperativa agricola costituita nel 1996, sede a Borgoricco (PD); Planet Farms: con sede a Cavenago (MB), è un'azienda di vertical farming fondata nel 2018;

con sede a Cavenago (MB), è un'azienda di vertical farming fondata nel 2018; San Lidano SOC. COOP Agricola A.R.L: operativa dal 1997, ha sede a Guidonia (Roma);

SOC. COOP Agricola A.R.L: operativa dal 1997, ha sede a Guidonia (Roma); Spreafico Francesco & F.lli S.P.A. : dal 1955 produce frutta di IV gamma, ha sede a Dolzago (LC);

: dal 1955 produce frutta di IV gamma, ha sede a Dolzago (LC); Zerbinati: fondata nel 1970, tuttora gestita dall'omonima famiglia, ha sede a Casale Monferrato (AL).

Le difficoltà del settore

La IV Gamma ha dovuto affrontare un 2023 complesso. Vediamo i motivi: il cambiamento climatico, la programmazione degli ordini e non ultimo la proposta di regolamento sugli imballaggi al vaglio dell'Unione Europea. Il testo prevede nuovi obblighi per rendere gli imballaggi più facili da riutilizzare, riciclare, per ridurre imballaggi superflui, i rifiuti e promuovere l'uso di prodotti riciclati. A questo proposito afferma Mario Piccialuti, Direttore Generale di Unione Italiana Food: «Siamo impegnati per assicurarci che il Regolamento sia scritto in modo chiaro e inequivocabile per evitare che possa essere interpretato in maniera differente da Paese a Paese e applicato in modo inutilmente restrittivo in alcuni di questi, andando a penalizzare un determinato settore».

Per la IV Gamma il packaging è fondamentale perché contribuisce a garantire la sicurezza igienico-sanitaria. «La tenuta della filiera di questo comparto rischia una crisi senza precedenti, tanto che molti produttori agricoli si trovano a ridurre o rinunciare alla coltivazione e a limitare o bloccare gli investimenti. Riteniamo fondamentale l'apertura di una riflessione condivisa di tutta la filiera sulle politiche di valorizzazione da adottare, per tutelare un settore di eccellenza per il nostro Paese come la IV Gamma, che fattura globalmente oltre 1 miliardo di euro all'anno - considerando l'export in forte crescita - e che complessivamente garantisce all'Italia oltre 30.000 posti di lavoro» conclude Piccialuti.

Il fatturato e i consumi

Con un fatturato al 30 settembre 2023 di 850 milioni di euro, la IV Gamma registra una perdita a valore dello 0,8% e a volume del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo un'indagine Bva-Doxa, commissionata nel 2022 dal Gruppo IV Gamma di Unione Italiana Food, i prodotti di IV Gamma sono acquistati regolarmente da quasi 3/4 degli italiani intervistati (1.000 persone), perché sono comodi e permettono di risparmiare tempo (58%), evitano sprechi di prodotto (30%) e facilitano il consumo di verdure (26%).

Nonostante l'apprezzamento dei consumatori, la crisi generalizzata dei consumi e l'inflazione si sono fatte sentire anche per l'ortofrutta pronta al consumo. Per questo motivo il Gruppo IV Gamma di Unione Italiana Food auspica un confronto tra agricoltori, aziende, distribuzione e Governo per discutere sulla valorizzazione del settore e portare la supply chain al massimo di efficienza possibile, intervenendo sulla programmazione degli ordini.

Processo di lavorazione: dalla raccolta al confezionamento

Abbiamo visitato una serra dove si coltivano ortaggi, poi lavorati a Borgoricco da OrtoRomi, Società Cooperativa Agricola. All'interno dello stabilimento la verdura non subisce alcun trattamento, ma è sottoposta a processi tecnologici per garantirne la sicurezza igienica e la valorizzazione. Per preservarne l'integrità e garantire le caratteristiche i prodotti sono lavati, asciugati e imbustati, preservando la qualità degli ortofrutticoli freschi.

Ogni fase della filiera, dalla produzione alla lavorazione, è seguita e controllata da tecnici specializzati. Dopo il lavaggio e l'asciugatura i prodotti passano attraverso i sistemi ottici con l'obiettivo di assicurare la massima qualità, la sicurezza alimentare, la prevenzione di eventuali contaminazioni. OrtoRomi lavora le materie prime conferite dalle 50 Aziende Agricole italiane ed impegna, su tutta la filiera, circa 1100 lavoratori e un fatturato che si attesta sui 119 milioni di euro (2022), oggi OrtoRomi è uno dei primari player italiani nel mercato delle insalate di IV gamma (lavate, pronte al consumo), della V gamma - zuppe fresche - e degli estratti di frutta e verdura.

Non solo firma una selezione pregiata di Radicchio IGP lavato e pronto da gustare. La Cooperativa commercializza in Italia e all'estero ed è presente nella GDO nazionale con il marchio OrtoRomi. Solo dopo la visita alle serre e alla linea di lavorazione ci si rende conto del valore e dell'alto livello di sicurezza di questi prodotti che entrano al mattino ed escono la sera in camion refrigerati, pronti per la distribuzione, ma non sempre il consumatore finale percepisce il costo elevato dei prodotti che acquista al supermercato.