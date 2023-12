Nasce il “Distretto del Cibo di Bergamo, Valle e Laghi”

Lo scorso 24 novembre presso il Comune di Bergamo - Palazzo Frizzoni si è costituito il Distretto del Cibo di Bergamo, Valli e Laghi. I Distretti del cibo, istituiti con la legge 205 del 27 dicembre 2017, costituiscono un nuovo modello di sviluppo per l'agroalimentare italiano. Nascono infatti per fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori nel loro complesso.

Lo scorso 24 novembre presso il Comune di Bergamo si è costituito il Distretto del Cibo di Bergamo, Valli e Laghi

Si tratta di uno strumento strategico mirato a favorire lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorendo l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale. I Distretti hanno come obiettivo anche la sicurezza alimentare, la diminuzione dell'impatto ambientale delle produzioni e la riduzione dello spreco alimentare. Altro scopo fondamentale è la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

Distretti del Cibo, modello vincente per ridare slancio alle aree rurali

Il modello dei Distretti del cibo è finalizzato inoltre a ridare slancio alle esperienze dei distretti rurali già presenti sul territorio nazionale, così come a incentivare la nascita di nuove realtà attraverso la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati.

La conferenza per la costituzione del Distretto del Cibo di Bergamo, Valli e Laghi

Come previsto a livello normativo, infatti, è possibile ottenere il riconoscimento di Distretti del cibo per i distretti rurali e agroalimentari di qualità, i distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati da una significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree, i distretti caratterizzati dall'integrazione fra attività agricole e attività di prossimità, i distretti biologici.

Le 24 aziende bergamasche che hanno dato vita a questo Distretto sono: Agricola Quarteroni Ferdinando di Lenna, Agricola Palazzi Patrizia di Oltre il Colle, Agricola Cattaneo Roberto di Isola di Frondra, Agriturismo Casa Eden di San Giovanni Bianco, Agricola Rota Pierangelo di Locatello, Ca Del Botto di Ardesio, Latteria Sociale di Branzi Casearia di Branzi, Latteria Sociale di Valtorta di Valtorta, Latteria Sociale Montana di Scalve di Vilminore di Scalve, Finlatt di Bergamo, Agricola Le Sorgenti di Bergamo, Agricola Cooperativa S. Antonio di Taleggio, Agricola La Rovere e Quattroerre Group di Torre dè Roveri, Vitivinicola Medolago Albani Emanuele di Trescore Balneario, Cantina Sociale Bergamasca, Agricola Pecis Angelo e Vignaioli Bergamaschi di San Paolo d’Argon, Cantina Val San Martino di Pontida, Arete’ di Torre Boldone, Birrificio Otus di Seriate, Agricola San Mauro di Villa d’Almè e Agricola Pagus di Rogno.