Estate, la guerra dei chiringuito. C’è chi non li vuole, ma a Rimini li difendono

A infiammare ancor di più questa già calda estate ci pensa la guerra dei chiringuito. I tipici locali sulla spiaggia, la maggior parte dei quali che offre cocktail e musica direttamente sulla sabbia i quali, secondo qualcuno, contribuiscono a svuotare le discoteche nelle principali città vacanziere. Rappresentando un danno economico per non pochi altri locali simbolo di serate e movida notturna.

A Rimini scoppia la questione chiringuito

Qualche giorno fa si era parlato di un disegno di legge volto a regolare l’attività dei chiringuiti sulle spiagge, cercando di controllare anche la somministrazione di alcol ai clienti. La proposta è di spegnere la musica a mezzanotte, per favorire così poi il flusso all’interno delle discoteche e locali analoghi. Eppure non tutti sembrano pensarla allo stesso modo. A Rimini, città notoriamente simbolo dell'estate italiana, la sezione locale di Confesercenti difende questo tipo di esercizi, anche alla luce del momento di difficoltà delle discoteche che sembra perdurare da qualche mese.

Scoppia la discussione sui chiringuito

Mirco Pari, presidente di Confesercenti Rimini, ha infatti detto la sua in merito: « Lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo anche questa volta: i chiringuiti rappresentano un valore aggiunto per l'offerta turistica complessiva della nostra città. Lo sono a maggior ragione in una stagione come questa, che ancora stenta a decollare. La riflessione sui chiringuiti è anche un ragionamento sull'offerta turistica riminese, su cosa vogliamo che sia e su dove vogliamo andare. Il turismo non è più quello del passato, non siamo più negli anni '80 in cui c'era una divisione netta delle funzioni. Oggi il costume è cambiato, i giovani e la domanda turistica sono diversi e se non sviluppiamo la nostra offerta rischiamo di non restare al passo».

Quando e dove è nato il chiringuito? Un’origine dibattuta

In Italia è in crescita il trend dei chiringuito. Dai Paesi di lingua spagnola questo tipo di strutture progressivamente stanno conquistando le località balneari su gran parte dei Paesi del Mediterraneo, ma non solamente. Incerta, però, è l’origine di questo tipo di locale. Andalusia, Catalogna e America Latina si contendono la paternità del primo chiringuito.

Oggi è un locale simbolo per i giovani, eppure per trovare il primo caso di chiringuito pare sia necessario tornare indietro di circa 100 anni, quando all’inizio degli anni Venti del 900 a Barcellona, zona porto, esisteva un locale in cui si serviva da bere ai viaggiatori che si imbarcavano o sbarcavano dalle navi. Turistiche quanto mercantili. Viaggiatori che in parte provenivano dal Sud America e che, di fatto, hanno contribuito a esportare questo modello anche dall’altra parte dell’oceano.