Puglia, quanto costi? I turisti arrivano a pagare fino a 500 euro al giorno

Negli ultimi anni, la Puglia ha spesso fatto i conti con previsioni negative per il turismo ma con una realtà che poi si è scoperta positiva. Infatti, sebbene all'inizio della stagione estiva si registri una flessione nelle visite di turisti, nel corso dell'estate poi questa situazione si inverte, registrando numeri importanti di presenze. E secondo quanto rilevato dall'associazione Adoc Puglia (associazione difesa orientamento consumatori), la ragione principale di questo fenomeno è l'aumento delle tariffe e dei prezzi nel settore turistico. Dalle rilevazioni emerge che molte famiglie italiane hanno avuto difficoltà nell'organizzare una vacanza in Puglia a causa dei costi elevati. I prezzi per quattro persone possono variare da un minimo giornaliero di 160 a un massimo di 500 euro, a seconda della zona turistica scelta.

Prezzi da capogiro in Puglia per l’estate 2023

Puglia: Gallipoli e il Salento sono le zone più costose della regione

Particolarmente colpiti dalla flessione delle presenze sono i lidi, con un calo del 20 per cento di visite, che ha conseguenze negative su altri comparti legati al turismo, come ristoratori, balneari e commercianti. Le zone turistiche come Gallipoli e il Salento risultano tra le più costose, con prezzi che possono arrivare anche a 500 euro al giorno per una famiglia di quattro persone, includendo un'uscita in spiaggia, un pasto al ristorante e una notte in un bed & breakfast. Nel Gargano, i costi si attestano su una media di 300-400 euro per una famiglia di quattro persone.

Puglia: prezzi contenuti nella zona del barese

Nonostante i prezzi elevati, l'Adoc Puglia rileva che le visite turistiche aumentano durante il corso delle vacanze. Questo suggerisce che, nonostante le difficoltà economiche iniziali, molti turisti scelgono comunque di visitare la regione durante la stagione. La situazione si presenta in modo più favorevole nella zona barese, con località come Polignano a Mare e Pulsano, dove i costi risultano più contenuti rispetto ad altre zone pugliesi.