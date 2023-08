Vacanze made in Italy per Giorgia Meloni: alloggerà in una masseria in Puglia

La premier Giorgia Meloni ha iniziato le vacanze nella Valle d'Itria alcuni giorni fa, mantenendo costanti contatti con Roma ma concedendosi anche una breve fuga a Polignano a Mare per una cena con gli amici a base di panzerotti. Oggi, venerdì 11 agosto, è già tornata nella capitale in preparazione di un incontro con i gruppi di opposizione riguardo alla questione del salario minimo. Successivamente, come anticipato nei giorni scorsi, farà ritorno alla masseria che aveva scelto l'anno scorso nei pressi di Ceglie Messapica, una località brindisina caratterizzata da oliveti, trulli e masserie. In uno di questi alloggi, trascorrerà alcuni giorni in compagnia della figlia Ginevra e del compagno Andrea Giambruno.

Vacanze in Puglia per la Meloni: ci saranno anche i ministri Fitto, Lollobrigida e Crosetto

In vacanza ci saranno anche membri della famiglia e colleghi politici. Accanto a loro, si uniranno la sorella Arianna e il marito Francesco Lollobrigida (ministro dell'Agricoltura, impegnato in una visita ai mercati generali di Fasano per incontri con gli operatori del settore ortofrutticolo). Inoltre, sarà presente anche la famiglia del sottosegretario barese Marcello Gemmato, che spesso trascorre parte delle sue ferie con la famiglia Meloni. Nonostante il contesto vacanziero, la politica non verrà messa da parte poiché gli impegni e gli appuntamenti continueranno ad essere pressanti.

Alla masseria che ospita la leader si uniranno anche il ministro Raffaele Fitto (responsabile del Pnrr e degli affari europei), il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro della Difesa Guido Crosetto, che è solito frequentare la zona di Ostuni. I temi di discussione saranno numerosi, spaziando dalle prossime elezioni amministrative locali nelle città di Bari e Lecce, all'organizzazione del G7 del 2024 che si terrà proprio in Puglia.