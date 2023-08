L’incontro culinario tra la Valdichiana e Pompei sotto le stelle di Lucignano

Nella magica notte di San Lorenzo a Lucignano (Ar), uno dei Borghi più belli d’Italia, l’annuale “Cena in Piazza sotto le stelle - Braci e Abbracci”, che ha sancito il gemellaggio culinario tra il Borgo della Valdichiana e la città di Pompei. Da anni Lucignano apparecchia in un elegante convivio la sua accogliente Piazza del Tribunale con chef provenienti da diverse località italiane, tra cui chef stellati e soci di Euro - Toques Italia, pasticceri, maestri gelatieri, maestri distillatori, casari, cantine, per festeggiare l’estate in uno dei comuni dell'Associazione I borghi più belli d’Italia.

Magica notte di stelle e di gusto a Lucignano

«Il fascino, la bellezza dei luoghi, i sapori e i colori delle pietanze cucinate a vista dagli Chef hanno ricreato la magica ed autentica feste nel borgo - dichiara Vittorio Camorri di Terretrusche Events, ideatore ed organizzatore dell’evento al termine della cena gourmet - un piacevole viaggio enogastronomico di confronto e di formazione della nostra cucina mediterranea».

«Una serata magica capace di aggregare chef stellati, le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e non solo e ospiti illustri nel nostro comune, uno dei Borghi più belli d’Italia - sottolinea Roberta Casini, sindaco di Lucignano - un’edizione questa del 2023 dai risvolti ancor più significativi, grazie al gemellaggio enogastronomico con la città di Pompei, confermando la centralità di Lucignano nella promozione del territorio e delle sue eccellenze, grazie all’impegno di tanti operatori che vorrei fin d’ora ringraziare».

«Lucignano, comune noto per la sua ricca tradizione culinaria, si è unito con la città di Pompei, celebre per la sua eredità culinaria e culturale, per offrire un'esperienza unica nel suo genere – ha ribadito Paolo Gramaglia, membro di Euro Toque Italia e stella Michelin al suo ristorante President di Pompei - questo gemellaggio gastronomico è un esempio di come il cibo possa diventare un ponte tra diverse comunità, creando connessioni e promuovendo cultura, storia e tipicità. Siamo grati per l'opportunità di unire Pompei e Lucignano in questa avventura culinaria e siamo certi che questa cena speciale ha rappresentato un momento indimenticabile per tutti i partecipanti. Desidero ringraziare il Sindaco di Lucignano Roberta Casini, il Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio e tutti coloro che hanno reso possibile questa collaborazione, compresi gli chef, gli organizzatori e i cittadini di entrambe le città».

Le Braci a Lucignano

Tre grandi bracieri sono stati collocati in Piazza del Tribunale dove i commensali hanno potuto degustare le pregiate carni di Chianina e Cinta senese tagliate a vista da abili macellai e cucinate dagli chef.

Gli abbracci tra Pompei e Lucignano

Lucignano e Pompei si sono “abbracciate” gastronomicamente per dare inizio ad un gemellaggio tra le due città che nei prossimi anni si concretizzerà in scambi e confronti di cultura gastronomica. Chef, piazzaioli, macellai, pasticceri, gelatieri e distillatori presenti in Piazza del Tribunale, chiamata per la serata Piazza dei desideri:

Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin e Membro di Euro Toques Italia - Il Vesuvio fuoco e fiamme

Fabio Sangiovanni, Giuseppe Di Iorio, 1 stella Michelin - Risotto all'acqua di 3 tipologie di pomodoro, origano, acciughe e tarallo napoletano mantecato al burro di Brazzale

Paolo Paciaroni Membro di Euro Toques Italia - Capocollo "Suino della Marca" cotto nel latte al profumo di fieno, pomodoro arrosto, finocchietto selvatico e crema d'aglio dolce

Emiliano Rossi Membro di Euro Toques Italia - Un abbraccio tra Sicilia e Toscana

Catia Ciofo - Le emozioni del cuore verde

Salvatore Vuolo - Gnocchi di patate ai 3 pomodori mantecati al burro di limoni sorrentini e fuso di provolone del monaco

Chiara Castellucci - Abbraccio sotto le stelle

Gianmarco Di Girolami - Agnello dei Sibillini affumicato, con salsa ai mirtilli e cicorietta marinata

Chef Terretrusche - Gnocchi al pesto di vite e tinca affumicata del Trasimeno

Chef Terretrusche - Pici all'Aglione della Valdichiana affumicato e crumble di pancetta di cinta senese

Vittorio Camorri Membro di EuroToques Italia - Tris di braci: la Chianina, la Cinta senese e il pollo della Valdichiana

Barbara Settembri Membro di Euro Toques Italia - Pollo in potacchio con oliva tenera ascolana

Aldo E Giorgio Iacomoni - Le carni della Valdichiana

Matteo Donati - Spaghetti cacio e pepe, pachini arrosto e cozze toscane Igp

Vincenzo Cioffi - Degustazione pizze

Panificio Menchetti - Pani e focacce di grano antico

Stefano Cecconi - Tramonto in Toscana - Sorbetto di albicocche biologiche della Valdichiana e frutti rossi dell'Abetone

Augusto Palazzi - Pesche di Montelabbate, mandorle e cioccolato bianco.

Giorgio Tomalino, Don Vanilla - Distillati alla vaniglia

Special guest e le cantine presenti a Lucignano

I maestri dell’Accademia del Lievito Madre e panettone italiano: Stefano Lorenzoni, Davide Dall’Omo, Claudio Gatti, Aniello di Caprio, Giuseppe Mascolo, Andrea Ceracchi, Gabriele Lolli, Michele Falcioni

Le cantine: Stefano Amerighi - Fabrizio Dionisio - Il Fitto – I Vicini - Baldetti - Il Sosso - Eredi Trevisan - Fabrizio Doveri - Canaio - Tenuta Licinia - Fabbriche Palma – Buccelletti.