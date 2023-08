Vacanze estive in Lombardia tra laghi, montagna e siti Unesco

Quasi una provocazione, più che un invito. Nella Regione locomotiva economica e industriale d'Italia vi è: «Un territorio straordinario tutto da scoprire». Dichiarazione a doppia firma del presidente lombardo, Attilio Fontana, e dell'assessore al Turismo, Barbara Mazzali. «È un consiglio - precisa poi Fontana - che mi sento di dare a tutti, in particolare alle persone che non potranno prendersi un periodo di vacanza lontano dalla propria abitazione. La Lombardia sa sorprendere, è meravigliosa nella sua varietà e merita di essere visitata e conosciuta a fondo».

Sempre più turisti scelgono la Lombardia per le vacanze. Nella foto, Sirmione in provincia di Brescia

Turismo, a parte il mare in Lombardia c’è tutto

Insomma, manca il mare poi c'è di tutto: dai laghi, alle montagne fino al turismo culturale con una decina di siti Unesco patrimonio dell'Umanità. E in vista di Ferragosto, l'assessore Mazzali fa una prima fotografia sulla situazione del mondo vacanziero.

Lombardia, pienone sui laghi grazie anche al last minute

Sui laghi, sold-out il lago di Como, pieno fra il 90% e il 100 per 100%; rispetto allo scorso anno fra il 75% e l'85% le presenze sul Garda dove sono diminuiti i tedeschi del 15% ma aumentati in misura più che significativa i vacanzieri statunitensi e scandinavi fra il 15% e il 20%. In grande aumento i turisti last-minute, un fenomeno piuttosto anomalo per la stagione estiva, dove in genere si prenota in grande anticipo. Le percentuali fra variano fra il 15% e il 20% forse a causa anche dell'aumento dei costi.

Lombardia, cresce il turismo estivo a Varese e Pavia

Interessanti, secondo l'osservatorio regionale del turismo i dati della città. A Varese e Pavia turisti in aumento del 50%, in calo invece a Milano l’occupazione delle stanze del 20%. Agriturismi prenotati per l'80% delle disponibilità, con il gran pienone per il ponte di Ferragosto. Ultimo dato del quale tener conto, i prezzi sono aumentati mediamente in Lombardia, fra il 10 e il 12%.