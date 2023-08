I vent'anni del Porto della Maremma tra mare e buona cucina

Un evento speciale enogastronomico di rilievo con chef stellati, celebri cuochi e gelatieri, maestri porchettai, d’impasto e uno spettacolo piromusicale hanno caratterizzato la serata per i venti anni del Porto della Maremma di Marina di Grosseto. La direzione del Porto della Maremma, presieduta dall'avvocato Sabrina Lentini, ha infatti scelto Terretrusche Events per organizzare i festeggiamenti con un evento che coinvolgesse l’enogastronomia del territorio e l’alta cucina italiana.

Porto della Maremma di Marina di Grosseto compie 20 anni

La festa per i 20 anni del porto di Marina di Grosseto

Sulla spettacolare terrazza del porto di Marina di Grosseto si sono festeggiati così i venti anni dalla sua nascita con un evento conviviale vista mare per celebrare una struttura portuale che accoglie natanti e loro equipaggi provenienti ogni anno da ogni parte d’Italia e dall’estero.

Nel gioco di parole “Ecco chi vi Porto!”…alcuni altri protagonisti della serata: Fausto Arrighi già direttore della Guida Michelin e Annamaria Farina, Alessandro Rossi, 1 stella Michelin Il Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto; Giuseppe Di Iorio 1 stella Michelin - Aroma Restaurant, Roma; Bruno De Moura Cossio, Executive chef Enrico Bartolini – La Trattoria, l’Andana, Castiglione della Pescaia; Pastry Chef Loretta Fanella - Loretta Fanella Pastry lab, Collesalvetti LI; Andrea Campani, Executive chef – Osteria del Borro, Loro Ciuffenna ( Ar); Erez Ohayon - Kayma Restaurant, Stia (Ar); Matteo Donati - Ristorante Donati, Castiglione della Pescaia (Gr); Andrea Laganga - Macelleria Laganga, Grosseto; Roberto Esposito, Maestro d’impasto – Pizzeria Rosso Vivo, Chianciano Terme (Si); Leonardo Torrini – Il Trippaio di Gavinana, Firenze; Aldo Iacomoni – Qui Ciccia di Monte San Savino (Ar); Sergio Dondoli – Gelateria Dondoli, San Gimignano (Si)… il tutto in una cena di Gala per oltre 450 persone con un tavolo imperiale di 140 metri allestito lungo la banchina del porto, dove tutti insieme, chef stellati, chef del territorio, pastry chef, maestri gelatieri, macellai, stampa specializzata e i migliori maître e sommelier si sono uniti per una magica sera d’estate.

Nel porto della Maremma posto per 500 barche

Il Porto della Maremma, che oggi è in grado di accogliere più di 500 barche, un cantiere nautico e numerosi servizi come ristorante, bar, pizzeria, palestra, sala lounge è la realizzazione di un grande progetto iniziato nel 1993 e oggi un punto di riferimento per la portualità in Toscana e in Italia.