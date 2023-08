Una terrazza stellata a Brera: apre il Casa Baglioni Rooftop by Sadler

Nel quartiere milanese di Brera, al settimo piano di Casa Baglioni Milan, sorge un nuovo spazio destinato a conquistare i cuori dei locali e dei viaggiatori in cerca delle bellezze della città: Casa Baglioni Rooftop by Sadler, un'esclusiva oasi culinaria creata dal rinomato chef stellato, che si erge come l'unico rooftop gastronomico firmato nella città meneghina. Con i suoi 150 metri quadrati, può accogliere fino a 50 ospiti, di cui 35 possono accomodarsi comodamente, offrendo una vista panoramica mozzafiato su varie icone di Milano.

La vista su Milano dalla terrazza del Vasa Baglioni Rooftop by Sadler

Casa Baglioni Rooftop by Sadler: gli orari di apertura e il menu

Il concept architettonico, curato dallo studio Spagnulo & Partners, che ha dato forma anche alle 30 ampie suite, camere e spazi comuni dell'hotel, dà vita a questa nuova terrazza che apre le sue porte ogni giorno dalle ore 16 all'1. Dalle 18 in poi, i visitatori possono deliziarsi con le creazioni dello chef Claudio Sadler, tra cui spicca il celebre "Riso alla Milanese da passeggio". Queste prelibatezze possono essere accompagnate da cocktail d'autore, come il distintivo "Mi-To" di Claudio Sadler, un'intrigante rivisitazione del classico Milano-Torino che unisce sapientemente tradizione e innovazione. Il "Mi-To" è composto da Vermuth Sadler, Campari e ghiaccio allo zafferano. Altre opzioni includono il "Red Velvet", il "Black Hole", l’Oyster Martini e lo "Swarovsky".

Lo chef stellato, Claudio Sadler

L'atmosfera dell'inedito Casa Baglioni Rooftop by Sadler è l'espressione della visione di design di Paola Lenti, un'azienda di fama mondiale che si distingue nel settore dell'arredamento outdoor grazie alla sua innovazione nel design dei prodotti, alla vasta gamma di colori esclusivi e alle prestazioni dei materiali tecnici. Da vent'anni, Paola Lenti è pioniera nell'introduzione di collezioni di sedute tessili per l'esterno, fondendo la bellezza e l'armonia con una sensibilità moderna verso l'ambiente e la società. Nel rooftop di Casa Baglioni, poi, sono state create piccole aree lounge, come isole di serenità ed eleganza, in cui forma e funzione si combinano in un delicato equilibrio di colori e materiali. La scelta dei colori richiama le sfumature del cielo, al quale la terrazza si innalza, e si ispira alla natura, un elemento che ha sempre guidato le creazioni di Paola Lenti.

Casa Baglioni Milan

Via dei Giardini 21 - 20121 Milano

Tel 023055561