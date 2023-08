Taxi, la svolta è vicina: in arrivo il 30% delle licenze in più

La percentuale è simile a quella che Italia a Tavola aveva proposto in un articolo di approfondimento. Il servizio dei taxi, dopo gli incontri che il ministro Matteo Salvini ha avuto con i protagonisti del comparto e l'indagine avviata dall'Antitrust, non verrà aumentato del 20%, bensì del 30%, con le concessioni delle licenze che verrà affidata ai sindaci di ogni città (il cui numero è bloccato da anni). I Comuni, così facendo, avrebbero la possibilità di indire concorsi straordinari, sia per coloro che già possiedono una licenza, sia per i sostituti alla guida, sia per coloro che desiderano diventare tassisti per la prima volta. Tuttavia, sarebbe previsto un diritto di prelazione per le prime due categorie.

Vicina la svolta per i taxi

A breve il Consiglio dei ministri per regolamentare l'intero settore dei taxi

Queste nuove norme verrebbero incluse in un decreto legge appositamente discusso nel prossimo Consiglio dei ministri di lunedì e si aggiungerebbero ad altre misure per regolamentare l'intero settore. Tra le altre misure, vi sarebbe la possibilità per i Comuni di assegnare licenze temporanee in casi eccezionali, come per il Giubileo di Roma nel 2025. Sarebbe anche prevista una semplificazione per l'applicazione della doppia guida, consentendo due autisti per la stessa licenza, permettendo al taxi di operare in più turni, una pratica già prevista in alcune città, ma difficilmente applicata.

Non idoneo alla guida per il troppo alcol? C'è il taxi che ti riporta a casa gratis

Nel Consiglio dei ministri di ieri è stata approvata, poi, in via preliminare, una serie di nuove norme sulle Rc Auto. Tra queste, l'obbligo di assicurazione per i monopattini e altri veicoli elettrici leggeri. Inoltre, il ministro Salvini e le associazioni dei locali notturni hanno firmato un protocollo che prevede taxi o navette gratuite per chi ha bevuto troppo, al momento coinvolgendo sei discoteche: il Muretto di Jesolo Lido; la Praja di Gallipoli; la Baia Imperiale di Gabicce Mare; il Naki Discoteca di Pavia; il Mascara All Music di Mantova; La Capannina di Castiglione della Pescaia.