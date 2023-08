Quali cibi scegliere per affrontare il caldo estivo?

Il caldo estivo deve essere contrastato. Dietro la stagione più calda si nasconde infatti la possibilità di divertimenti e viaggi che spesso si lasciano in secondo piano durante i mesi più freschi. Purtroppo, però, questa libertà è bilanciata dal rischio di insolazioni e colpi di calore, così come di altri malanni, che un’attenta e specifica alimentazione può aiutare a contenere.

Cosa mangiare in estate?

Mantenersi in salute e in forze per affrontare le più calde e sfiancanti giornate estive è un obbligo, prima di tutto verso sé stessi. Sono tanti i malanni contro cui combattere, e altrettante sono le guide che possono aiutare a prevenire o curare questi malesseri. L’estate però nasconde delle insidie particolari, che possono essere contrastate con un’attenta alimentazione. Alcuni di questi accorgimenti possono andare contro i più diffusi luoghi comuni. Ad esempio, sono da evitare le diete forzate pensate appositamente per il superamento dell’iconica prova costume. Queste non fanno che indebolire il corpo, e il caldo estivo sembra fatto proprio per debilitare i corpi già fiaccati da una dieta troppo rigida.

Gli obiettivi, in estate, sono altri. Prima di tutto, bisogna tenere in forze il proprio corpo. Poi, bisogna contrastare il reale pericolo dell’estate: la disidratazione. Va da sé, consumare cibi vegetali dovrebbe restare la priorità, così da assumere le vitamine e i sali minerali necessari a proteggere e sostenere l’organismo. Allo stesso tempo, l’eliminazione del sale e l’assunzione di circa 2 litri di acqua al giorno si rivelano due azioni di importanza essenziale per combattere la disidratazione.

Quali cibi scegliere?

Le temperature stanno raggiungendo vette record. Nello specifico, luglio si è dimostrato il mese più caldo da numerosi anni, e questo ha portato molte persone a cercare un sollievo, anche solo momentaneo, nell’alimentazione. Alcuni cibi, come gelati e bevande fredde, provocano però una falsa illusione di frescura, ragion per cui dovrebbero essere scartati, se si desidera stare davvero meglio quando l’afa la fa da padrona.

Lasciarsi alle spalle cibi e bevande preconfezionate e fredde è il primo passo. Il secondo, invece, consiste nell’affidarsi a pratiche ricette fatte in casa, quale può essere quella di una torta fredda allo yogurt, che già si presta di più a dare sollievo. Tra tutti i cibi che dovrebbero in assoluto essere preferiti in estate, non fanno che spiccare l’orzo e il mais, accompagnati dalle verdure di stagione, di natura tiepida-fredda e dunque ideali per rinfrescare in maniera naturale l’organismo.

Immancabilmente, carote, agrumi e fragole sono essenziali per rafforzare il corpo contro l’azione nociva del sole e ripristinare i corretti livelli di vitamina C. Infine, giusto per andare sul classico, sulla tavola italiana non può mancare l’anguria, alimento ricco d’acqua e per definizione rinfrescante e dissetante. Tra mandorle e pomodori, perfetti per equilibrare le vitamine dell’organismo, una fetta d’anguria è irrinunciabile.

In conclusione, quando fa caldo, prima ancora di pensare a ventilatori, spiagge o condizionatori, bisognerebbe prestare attenzione alla propria alimentazione. Una corretta dieta estiva, infatti, può rinfrescare e dare energi