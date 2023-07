Torta fredda allo yogurt

Torta fredda allo yogurt.

Tra le torte fredde, quella allo yogurt ha sicuramente il gusto più cremoso e la consistenza più morbida. Perfetta per rinfrescarsi durante i mesi estivi senza appesantirsi, è facile e veloce da preparare seguendo alcuni piccoli consigli.

Solitamente viene preferito lo yogurt bianco come base, ma può esserne utilizzato anche uno alla frutta, come quello alla fragola o al limone. La torta fredda allo yogurt dovrà riposare in frigorifero per almeno 5 ore prima di essere servita.



Ingredienti

• Yogurt AD bianco Arborea 700g

• Latte UHT intero Arborea 60ml

• Biscotti secchi 280g

• Zucchero di Canna 30g

• Burro Arborea 170 g

• Gelatina in fogli 12 g

• Panna fresca Arborea 300 ml

• Zucchero a velo 50 g

• Frutti di bosco q.b



Preparazione

• Imburrate uno stampo a cerniera e ricopritene il bordo e il fondo con della carta da forno. Nel frattempo, sciogliete il resto del burro e lasciatelo intiepidire

• Frullate i biscotti secchi per ridurli in polvere, versateli in una ciotola insieme al burro fuso e allo zucchero di canna, dopodiché mescolate il composto con una spatola. Trasferitelo nella teglia rivestita con carta da forno e con il dorso di un cucchiaio pressate bene la base di biscotti. Lasciate riposare in frigorifero per mezz’ora.

• Mettete i fogli di gelatina in ammollo in acqua fredda per 10 minuti. Intanto scaldate il latte sul fuoco e, una volta pronta, strizzate la gelatina e versatela nel latte. Mescolate il tutto con una frusta.

• Versate la panna fresca in una ciotola, unite lo zucchero a velo e montatela con delle fruste elettriche. Nel frattempo, versate lo yogurt in una ciotola e aggiungete il composto ricavato dal latte e dalla gelatina. Mescolate con una spatola e infine aggiungete a poco a poco la panna, continuando a mescolare con movimenti dal basso verso l’altro per non smontarla.

• Versate la crema allo yogurt ottenuta nello stampo che era stato messo a raffreddare. Livellate la superficie della torta e lasciatela riposare in frigorifero per almeno 5 ore. Infine, guarnite la vostra torta fredda allo yogurt a vostro piacimento, per esempio con i frutti di bosco.

