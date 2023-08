Tagliare il toast a metà costa 2 euro: il caso del bar sul lago di Como

Purtroppo, i prezzi alle stelle (come un caffè e bottiglietta d’acqua a 20 euro… ma con vista!) non sono più una novità per i turisti del lago di Como. Turisti che aumentano di giorno in giorno a caccia di vip sulle sponde del Lario (gli ultimi sono i Ferragnez che hanno recentemente acquistato una villa a Pognana Lario). Ma se seguendo il detto che “non ci si finisce mai di stupire”, di certo sono rimasti a bocca aperta due turisti che in un bar di Gera Lario hanno pagato due euro in più per tagliare a metà il toast. L'episodio, avvenuto a fine giugno, è stato reso noto su Tripadvisor dai clienti con tanto di scontrino e il commento «Sovrapprezzo incredibile ma vero» a un toast vegetariano da 7.50 euro. Da qui la notizia è corsa sui social.

Lo scontrino con due euro in più perché chiesto di avere il toast tagliato a metà

Taglio del toast a due euro: la replica del barista

La risposta del gestore: «Le richieste in più hanno un costo. Se un cliente mi chiede di fare due porzioni di un toast devo usare due piattini, due tovaglioli e andare al tavolo impegnando due mani. È vero che il cliente ha sempre ragione, ma è altrettanto vero che le richieste supplementari hanno un costo».

Ma è proprio questo il punto, il cliente si chiede se tale sovrapprezzo è consono: «Abbiamo usato piattini e tovaglioli in più. Il formato del toast viene servito già tagliato in due esatte metà. Eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due. Ma dobbiamo pagare perché ci siamo divisi in due il toast?».