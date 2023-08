Piace l'agriturismo in Lombardia: i prezzi non sono aumentati come al mare

Agosto di “tregua” per gli agriturismi. «Dopo il boom dell'anno scorso siamo tornati alla normalità - conferma Gianluigi Vimercati Castellini, presidente degli agriturismi di Confagricoltura Lombardia - Pieno, ma non troppo, fra il 60 % e l’80%. Insomma, non dobbiamo mandare via gente, come è accaduto alcune volte in passato. Il maggior numero di prenotazioni si registra sui laghi (Garda, Iseo, Como e Maggiore) e in collina, meno in pianura e in montagna. In agosto, in particolare da parte dei tedeschi, gli agriturismi non sono la meta più ambita».

I costi per una vacanza negli agriturismi non sono aumentati a dismisura

Agriturismo in Lombardia: i prezzi non sono aumentati come al mare

Altra notizia di rilievo i prezzi. I costi per una vacanza negli agriturismi non sono aumentati a dismisura come in certe località marine. «Mediamente nelle zone più gettonate - precisa Vimercati - da una nostra indagine risultano rincari fra il 5% e il 10%, anche a causa del lievitare di alcune materie prime. In alcune provincie, con strutture in pianura, i listini sono rimasti invariati».

Agriturismi in crescita grazie ai giovani e alle donne

Le vacanze alternative, come si suol dire, sono gettonate ma non troppo anche se il settore è in continua crescita grazie ai giovani e alle donne. Negli agriturismi di ultima generazione, ci sono piscine, percorsi naturali per tutte le età, la possibilità di fare attività nelle fattorie didattiche, fare escursioni in mountain bike o visitare siti culturali.

Lo confermano anche le altre associazioni che raggruppano gli operatori del settore, Coldiretti e Cia. «Gli oltre 1700 agriturismi della Lombardia sono in piena attività. Per ferragosto-dicono i rappresentanti del settore - Gran pienone soprattutto nei tre giorni del ponte, dal 12 al 16 di agosto. Quasi impossibile trovare anche solo un tavolo libero a mezzogiorno».

Agriturismo in Lombardia: tante attività turistiche per la vendemmia

Diversa la situazione a settembre dove, in prossimità della vendemmia si annunciano una serie di attività e iniziative legate alla raccolta dell'uva e nelle cantine. E fra le novità, da Roma è in arrivo una norma che regolamenta la vendemmia turistica. «Finalmente - concordano i rappresentanti del settore - si annuncia un provvedimento governativo che mette fine al far west. Rigidi e severi controlli da parte dell'Ispettorato del Lavoro, per chi si dedica a queste attività con garanzie e tutele per i titolari delle aziende agricole e per i vacanzieri che vogliono lavorare e divertirsi in sicurezza».