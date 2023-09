In un libro tutti i segreti per monoporzioni dolci perfette

Mono Ispirazioni, il libro manuale di Roberto Miranti dedicato ai dessert in porzione singole che lasciano spazio alla creatività del pasticcere. Sono adattabili alle diverse proposte di menu, ideali per gli indecisi, meglio concedersi due dolci diversi che sceglierne uno soltanto e apprezzare dolci insoliti, qualcosa di diverso dalle classiche torte! Senza dimenticare quelli che tengono sotto controllo la bilancia.

Come preparare monoporzioni perfette

Tre capitoli fondamentali, si apre con una breve storia della pasticceria in Italia e nel mondo per passare alle ricette, una ventina, tra ricette tradizionali come il Babà a quelle di pasticceria salata come Pepper, peperoni ed acciughe. Per finire una parte tecnica dedicata alle preparazioni di base ed alle nozioni di Haccp con un glossario dei termini di pasticceria. La presentazione a cura di Emmanuele Forcone è tra i più giovani maestri dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, campione italiano e del mondo di pasticceria.

L’autore: il pasticcere Roberto Miranti

Roberto Miranti, oggi titolare della pasticceria Orsucci, locale nato nel 1947 gestito per oltre quarant’anni dai genitori della moglie, oggi completamente rinnovato da Roberto. La pasticceria per lui una vera passione con una storia iniziata all’età di 13 anni. Un percorso da autodidatta poi crescendo affina le sue capacità di pasticcere attraverso corsi di formazione e pratica accanto ai più grandi maestri pasticceri italiani, partecipando a campionati italiani e internazionali. Si specializza nella pasticceria moderna frequentando corsi in Cast Alimenti con Emmanuele Forcone e con il supporto tecnico de l’école francese Valrhona.

Nel 2012 esordisce nel primo campionato italiano per poi tornarci nel 2016 ottenendo un quarto posto, nel 2018 partecipa alla selezione per la Coup du Monde. Approda anche nel mondo dei contest televisivi partecipando a Best Bakery, trasmissione di TV8, dove crea il suo Cremoso al cioccolato bianco e nocciola con aggiunta di curry e a marzo 2023 vince il contest Cake star Pasticcerie in sfida (sesta stagione) trasmesso sul canale Real Time con la torta Orsucci.

Roberto Miranti

Pagine 160

Trenta editore

Prezzo: 30 euro