Molino Dallagiovanna, Luca Rubicondo e Luca Valle nuovi ambassador del brand

Sabato 9 settembre, nel pittoresco paesino di Gragnano Trebbiense, situato nel cuore della Wheat Valley piacentina, si è svolta la prima edizione della “Festa dei Granai", l’evento organizzato da Molino Dallagiovanna per mettere in luce il legame profondo tra la storica azienda e il territorio, un vero e proprio epicentro della produzione di grano tenero in Italia. La cerimonia ha visto la premiazione dei migliori agricoltori locali, distintisi nella coltivazione di quattro varietà differenti di grano. Il riconoscimento "Chicco d'Oro" è stato assegnato a quattro aziende agricole di eccellenza: Carella per il Grano Biscottiero, Chioso di Bersani per il Grano Panificabile, Ferrari Silvano e Giorgio per il Grano di Forza e Roberto Scrocchi per il Grano Taylor.

Un momento della Festa dei Granai

Festa dei Granai di Molino Dallagiovanna: un palco stellato

A presenziare l'evento, la famiglia Dallagiovanna, rappresentata dalla quinta generazione con i cugini Pier Luigi e Sergio e la sesta con Sabrina e Renza. A loro fianco, due volti noti della cucina televisiva: gli chef Andrea Mainardi e Daniele Persegani, insieme a Mattia Casarin, voce di RDS 100% Grandi Successi. Anche il Maestro Iginio Massari, una delle figure più importanti nel panorama della pasticceria italiana ed internazionale, è salito sul palco per condividere, oltre al suo legame con Molino Dallagiovanna, anche la sua esperienza e la sua visione sulla cucina italiana e l'arte della pasticceria.

Andrea Mainardi e Daniele Persegani durante la preparazione della Fregola

Festa dei Granai di Molino Dallagiovanna: il focus sul territorio

L'attenzione al territorio è stata sottolineata anche dall'intervento di Valeria Fiorani, rappresentante di Piacenza Food International (PFI), una rete di cinque imprese piacentine, tutte a conduzione familiare e plurigenerazionali - Cantine 4 Valli, Colla, Fiorani, Molino Dallagiovanna e Salumificio San Carlo -, che si adoperano per promuovere le specialità locali sia in Italia che all'estero.

Festa dei Granai di Molino Dallagiovanna: sfide culinarie di alto livello

Non solo, la “Festa dei Granai" è stata anche teatro delle attesissime finali delle competizioni nazionali Pastry Bit Competition e Pizza Bit Competition, ideate da Molino Dallagiovanna in collaborazione con il Gambero Rosso. Un evento all'insegna della qualità, della tradizione e della passione per la terra, che certamente farà parlare di sé nelle future edizioni.

Nella pasticceria trionfa Luca Rubicondo

Nella prima edizione della Pastry Bit Competition, il titolo di "Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024" è stato assegnato a Luca Rubicondo, 37 anni, titolare della Rubicondo Pasticceri di Solarolo, in provincia di Ravenna. Con una carriera che vanta esperienze internazionali in Francia, Australia e Stati Uniti, Luca ha dimostrato un talento e una versatilità notevoli. I 9 finalisti sono stati valutati sulla qualità del re dei lievitati, il Panettone. La giuria, capitanata dal maestro Leonardo Di Carlo, includeva esperti del settore come Marina Savoia del Gambero Rosso, Stefania Pompele di Dissapore, Alessandra Sogni di Italian Gourmet, il maestro gelatiere Antonio Mezzalira, il pastry chef Giuseppe Amato, i maestri pasticcieri Denis Dianin e Bruno Andreoletti e Fabio Del Sorbo di Molino Dallagiovanna.

Luca Rubicondo e Luca Valle, nuovi brand ambassador di Molino Dalla Giovanna

L’arte della pizza nelle mani di Luca Valle

Nella seconda edizione della Pizza Bit Competition, il giovane pizzaiolo Luca Valle, 30 anni, originario di Giulianova, ha conquistato il titolo di "Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024". Valle, che ha iniziato la sua gavetta nel mondo della pizza all'età di 14 anni, è ora il proprietario di "Anima Concept Pizza" a Roseto degli Abruzzi.

Il suo talento, rivelatosi nella preparazione di una pizza margherita (sfida comune per tutti i partecipanti) è stato premiato da una giuria d'eccezione, capitanata dal vincitore della prima edizione Andrea Clementi e composta da Pina Sozio del Gambero Rosso, Roberta Schira del Corriere della Sera, Antonio Fucito di Garage Pizza, Massimiliano Prete, della pizzeria Gusto Divino di Saluzzo, 3 Spicchi del Gambero Rosso, Stefano Chieregato di Chiere - Pane Pizza a Piacenza, 2 Spicchi del Gambero Rosso, Ciro Coppola di Associazione Verace Pizza Napoletana e Pierfrancesco Zara di Moretti Forni. Inoltre, al termine delle premiazioni, è stata annunciata l’apertura, dal 1° ottobre, delle candidature alla terza edizione di Pizza Bit Competition.