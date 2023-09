Traghetto sui laghi di Garda e Iseo: la “scoperta” dei turisti nell'estate 2023

Record di turisti sulle motonavi che solcano le acque dei laghi di Garda e Iseo. Un termometro interessante per capire l'andamento della stagione vacanziera sulle acque interne. I dati da gennaio ad agosto, diffusi dalla gestione governativa sulle tre sponde del lago di Garda, parlano di oltre 2 milioni di passeggeri trasportati con un incremento, rispetto allo scorso anno, del 9%; stesso aumento sul lago di Iseo dove fra le province di Brescia e Bergamo, sono state contate un 1 milione e 190mila persone, 50mila in più del 2022.

Record di turisti sulle motonavi dei laghi di Garda e Iseo

Lago d’Iseo riscoperto dal turismo di prossimità

«Il Sebino è stato oggetto di una vera riscoperta da parte del turismo di prossimità durante le estati 20-22 - ha sottolineato il presidente della gestione regionale della navigazione Giuseppe Faccanoni - e si conferma una stabile attrazione turistica anche quest'anno grazie ad un'offerta versatile e alle iniziative di qualità organizzate nei mesi estivi, nell'ambito di Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura».

Ottima la stagione estiva sul lago di Garda

Diverso il discorso sul più grande lago italiano dove venerdì scorso - nell'ambito del Festival GardaLo! - sulla Motonave Tonale il sottosegretario Alessandro Morelli, il responsabile della gestione governativa laghi Donato Liquori e il direttore di Navigarda Giuseppe Mafale hanno annunciato una serie di iniziative legate al potenziamento della navigazione lacustre, come alternativa a quella stradale. «Ottima la stagione estiva - ha detto Morelli - con oltre due milioni di persone trasportate fino ad ora, oltre ogni aspettativa! Adesso guardiamo al futuro, e cioè alle Olimpiadi invernali del 2026 Milano-Cortina. Il Benaco, trovandosi nel mezzo, può essere un punto di riferimento per chi si reca nelle località di montagna, puntando sulla destagionalizzazione turistica. I laghi possono rappresentare un'interessante opportunità avviando gemellaggi fra Garda Como e Maggiore. Dobbiamo lavorare quest'ottica, anzitutto come alternativa al sempre più caotico traffico automobilistico estivo, ma pure come chiave di sviluppo economico e di difesa del territorio».

Intanto, grazie ad un'altra geniale iniziativa del presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri e dell'artista Marco Nereo Rotelli torna GardaLò! Festival del Garda Lombardo. Fino a domenica 1° ottobre di porti di Desenzano, Sirmione e Toscolano Maderno e le Navi Navigarda saranno illuminati dalle luci d'artista e dalle parole di grandi poeti, prendendo spunto da Victor-Marie Hugo: «C'è chi si fissa a vedere il buio. Io preferisco contemplare le stelle. Ciascuno ha il suo modo di guardare la notte».