Il lago di Como è bello, ma mancano i trasporti: stranieri interrompono la vacanza

Il sogno delle vacanze sul lago di Como che diventa un incubo. Il motivo? I trasporti che rendono impossibile godere appieno della bellezza di questa parte d’Italia amata da persone comuni e vip internazionali. Così una coppia di turisti stranieri in vacanza a Blevio, piccolo comune sulle sponde del lago di Como ha interrotto la vacanza per l’impossibilitati di muoversi a causa taxi assenti, uber che cancellavano all’ultimo minuto e bus di linea inaffidabili. Lo sfogo nella lettera lasciata al proprietario del Airbnb che li ospitava, che, al contrario dei trasporti non ha deluso. Una storia che il locatore ha voluto condividere per far riflettere sul fatto che bellezze naturali e paesaggistiche non bastano e che il turismo in Italia deve fare di più.

Blevio sul lago di Como

Mancano i trasporti: turisti stranieri rientrano in anticipo dalla vacanza

Nella lettera che il proprietario a mandato al quotidiano QuiComo i due turisti, Marion e Kristi, spiegano chiaramente i motivi della loro scelta: «Abbiamo deciso di partire in anticipo, poiché abbiamo faticato a goderci qualsiasi parte della zona Como/Bellagio a causa dei problemi di trasporto. Oggi abbiamo chiamato non meno di 50 Ubers e tutti hanno cancellato. I servizi di taxi in zona sono "travolti" e non sono stati in grado di aiutarci, e gli autobus non sono affidabili in base agli orari pubblicati. Ieri siamo riusciti a prendere qualche snack dal negozio, ma oggi non abbiamo mangiato nemmeno un pasto completo, in quanto il negozio e il ristorante non erano aperti per gran parte della giornata, e altri stavano organizzando un evento privato per la sera. In qualità di altri proprietari di Airbnb, volevamo assicurarle che le lasceremo una recensione a 5 stelle: il suo alloggio è assolutamente stupendo. Siamo anche incredibilmente grati per il suo aiuto nell'ordinare la cena di ieri sera (la pizza era deliziosa), e per l'aiuto nel cercare di portare Marion al suo volo in aliante programmato (che, purtroppo, oggi si è perso). Non possiamo trascorrere un'altra giornata frustrante cercando di trovare un mezzo di trasporto per vedere qualcosa lontano da Blevio».

Insomma, la bellezza non basta, va anche resa fruibile e valorizzata nel suo massimo… a buon intenditor poche parole.